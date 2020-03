Moras tuffa besked om Lukas Wernblom – och chansen för en återförening med Robin Johansson: "Ett helt unikt läge"

MER: Mora IK fasar för ekonomiskt kaos – hoppas på värvningsstopp: "Sporten kommer ha ett helvete"

Det är bråda tider inom ishockeyn som ändå till viss del lyckats sparka igång sin silly season.

I SHL tog den dock abrupt slut under onsdagen – då det infördes ett omedelbart värvningsstopp för ligan, som en åtgärd för att försöka få kontroll över det osäkra ekonomiska läget.

I Hockeyallsvenskan är det dock "business as usual" – även om det är en sanning med modifikation.

Till Mora har Lukas Wernblom ryktats vara klar, där klubben också delvis kan bekräfta samtal.

Men något kontrakt ska inte finnas och kommer heller inte skrivas i dagläget.

– Min enda kommentar där är att vi pratat med honom och att han är ett av namnen som vi önskar att få in. Men just nu kommer inget att hända. Vi kommer inte gå in i några kontraktsskrivningar just nu och sätta oss i några onödiga kostnader, säger klubbchefen Peter Hermodsson.

19–årige Wernblom har representerat Modo Hockey under hela sin tid som junior samt en säsong på seniornivå.

Efter fem omgångar av årets Hockeyallsvenska säsong så lånades han ut till Västervik, där han stod för (8+8) 16 poäng på 46 matcher.

Ett annat namn också har diskuterats är klubbens tidigare center Robin Johansson, som sitter på ett utgående kontrakt med Linköping.

Men även där kommer Mora att avvakta i dagsläget.

Precis som i de redan bekräftade samtalen med Alexander Hilmerson.

– Jag skulle haft möte med Alex (Hilmerson) men på grund av den situation som uppstått har jag inte kunnat "pria" det mötet.

– Robin (Johansson) är också en spelare vi vill ha tillbaka i Mora, givetvis. Men det är samma svar där. Det är ett helt unikt läge där vi behöver prioritera att föreningen ska överleva, fortsätter Hermodsson.

Bakgrunden till klubbens defensiva strategi beror på den ovisshet som råder sedan coronakaoset stoppat allt spel i svensk ishockey.

Situationen och effekterna av pandemin ställer till avsevärda problem runt klubbarnas ekonomiska situation och framtid.

Betydande negativa effekter spås drabba svenskt näringsliv vilket också skapat en stor osäkerhet runt hur de företag – som tidigare sponsrat klubbarna – kommer att ha möjlighet att göra så framöver.

– Låt säga att vi lever till 50 procent av företagspengar. Både centralt, lokalt och regionalt. Och när företag börjar gå dåligt är såklart det första man drar in på sponsring, har klubbchefen tidigare berättat för Sporten.