Moras galna målexplosion – avgjorde matchen på trettio sekunder

Första perioden bjöd på två målexplosioner där den första detonerade efter knappt tio minuter när Alexandra Terner påpassligt rappade in 1–0 till Kais på retur.

Svaret från gästerna kom dock mindre än minuten senare. Sirius spel byggde matchen igenom på att försöka ställa om snabbt och det var just vad man gjorde när Lovisa Åström skickade in kvitteringen under Amanda Hill i Kais-målet.

Roligare än så blev det dock aldrig för tabellelvan från Uppsala.

Moras fruktade förstalina presenterade sig nämligen ytterligare bara halvminuten senare när Moa Gustafsson avlossade ett rappt skott som letade sig in i maskorna.

Mora fortsatte att föra spelet och nästa explosion, som kom att dröja ända tills det bara återstod en minut av perioden, handlade bara om Kais Mora.

Det var också här matchen avgjordes, för inom loppet av bara en halv minut så gjorde i tur och ordning Elsa Frisk, Ellen Gunnarsson och Johanna Hultgren ytterligare tre mål för hemmalaget, vilket gav ett massivt övertag, både målmässigt och mentalt, inför de två återstående perioderna.

Ett powerplay efter bara tre minuter gav Mora ett rejält spelövertag även tidigt i den andra perioden. Siriusspelarna slet dock bra och lyckades freda sitt mål under underläget.

Det hjälpte dock inte i det långa loppet och Mora kunde fortsätta defileringen mot vad som skulle komma att bli en bombsäker trepoängare.

Moa Gustafsson skickade in sitt andra mål för kvällen efter drygt sju minuter och när Malin Alkelöw lite senare gjorde 7–1, fint framspelad av Lisa Svarfvar, så var loppet definitivt kört för Sirius.

Det innebar dock inte att gästerna inte fortsatte att jobba för hedern. Trots den ointagliga uppförsbacken så jobbade man oförtrutet på även i den tredje akten, och lyckades faktiskt nästan hålla Mora stången, trots en bitvis ordentlig press av hemmalaget.

Det skulle dröja ända tills det bara återstod en minut av matchen innan Johanna Hultgren satte punkt för tillställningen genom att göra 8–1, vilket alltså blev slutresultatet.

Matchfakta – SSL Dam

Kais Mora–IK Sirius 8–1 (5–1, 2–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (9.15) Alexandra Terner (Elsa Frisk), 1–1 (10.38) Lovisa Åström (Klara Molin), 2–1 (11.22) Moa Gustafsson (Anna Wijk), 3–1 (19.03) Elsa Frisk (Alexandra Terner), 4–1 (19.25) Ellen Gunnarsson (Lina Svarfvar), 5–1 (19.34) Johanna Hultgren (Moa Gustafsson).

Andra perioden: 6–1 (7.07) Moa Gustafsson (Johanna Hultgren), 7–1 (10.28) Malin Alkelöw (Lisa Svarfvar).

Tredje perioden: 8–1 (18.55) Johanna Hultgren (Jenna Saario).

Skott: Ingen uppgift.

Utvisningar, Kais: IKS: 2x2 min.

Domare: Jörgen Andersson, Roger Nilsson.

Publik: 304.