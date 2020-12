Morabacken om matchfix och anklagelserna: "Det skulle vara hemskt"

Mora IK vände underläge 3-0 till seger 8-4 under måndagens match borta mot Björlöven. Det som Mora IK själva först kallade för ett mirakel började senare spekuleras i som en riggad match. Anledningen till misstankarna är inte bara sportslig utan även oddsen på Svenska spel ändrades inte som de brukar under matchens gång.

Morabacken Adam Masuhr var på isen under den omtalade matchen.

– Hade ingen sagt nåt hade inte jag reagerat, det var en svängig match helt enkelt. Det rinner iväg lite men det kan hända även med så bra lag som Björklöven, även de kan ha en dålig dag, säger Masuhr.

När Mora satt i bussen på vägen hem började det snackas om den misstänkta matchfixningen. Adam Masuhr fick då höra att oddsen på hemmaseger stigit under tiden som Björklöven tog ledningen under första perioden. Normalt sjunker oddsen under ett sådant förlopp.

– Ja när man hör om hur oddsen gick höjer man ju lite på ögonbrynen men det känns som ett långskott. Man tror ju i alla fall inte sånt händer i Sverige, säger Masuhr.

Enligt Morabacken är det en katastrof av stora mått om utredningen skulle bekräfta misstankarna.

– Jag hoppas verkligen inte att det är något sånt. Men om det skulle visa sig vara sant tar det ju inte bara udden av vår match. Det tar ju udden av hela serien och mer än så, det skulle vara hemskt, det är ju som om en dopad skidåkare vinner en tävling, säger Masuhr.

Vidare säger han att han hoppas på utredningen som dragits igång nyligen.

– Jag vill verkligen inte att det här rinner ut i sanden nu. Vi får verkligen tro på att de gör en ordentlig utredning. De är proffs på det de gör och jag hoppas de gör det ordentligt så vi får klarhet i det hela, säger Masuhr.

Hur ser du på er seger nu? Känns den "på riktigt"?

– Tillsvidare tar vi det som att det är en riktigt bra match. Nu tar vi de här tre poängen och är skitglada en stund. Sen får vi se om något annat kommer fram senare.

Har du själv fått erbjudande att lägga dig mot pengar någon gång under karriären?

– Man har ju bara hört ryktesvägen, hur det skrivits om det i andra sporter och så. Jag har aldrig varit nära det eller känner någon som varit nära sånt där någonsin.