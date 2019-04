Rockklubben lägger ner sin stand up-satsning: "Det var en flopp"

Det var i januari som Moras rockklubb Lilla Helfvetet gick ut med att man skulle bredda sin verksamhet och börja anordna stand up-kvällar. Först ut var Özz Nüjen den 31 januari och debutkvällen var en succé då klubben var fullbelagd.

Men gångerna efter det har intresset varit skralt, berättar ägaren Lars Eklund.

– Gästerna som varit där har uppskattat det men vi har haft otur i att det krockat med andra evenemang. Intresset fanns tyvärr inte där, men så är det.

Är du besviken på Moraborna?

– Nej, det är jag inte. Det är jag som gjort en felanalys. Jag trodde att det fanns ett intresse och en efterfrågan men jag hade väl fel.

Men Eklund säger att han inte helt gett upp ståuppkomiken på Lilla Helfvetet.

– Jag kommer att göra ett nytt försök med stand up, det jag gör nu är att samla in synpunkter och åsikter från Moraborna om vad man önskar. Kanske ska vi ha det på andra dagar och inte arrangera det så ofta. Kanske ska man bara ha det 2-3 gånger per år eller ah en stand up-festival eller liknande.