Insänt: Underhållning med countrymusik hos SPF i Mora.

Kaffeborden stod dukade i stora salen på Majstångsbacken och scenen var fylld av instrument inför den musikaliska sammankomsten.

Börje Elofssson hälsade välkommen till dagens orkester, ”Rowans nobody”, ett sexmannagäng från Leksand, för dagen förstärkt med en dragspelare. Leif Risander, som trakterade såväl gitarr som munspel och dessutom sjöng, var gängets trevlige presentatör. Det skulle bli en liten frågesport med anknytning till de countryinspirerade låtarna som framfördes och med trisslotter som vinst.

Första låt ut var ”Country road” som satte härlig sväng på ljudvågorna. Publiken kunde inte sitta stilla, händer, fötter och huvuden rörde sig i takt med musiken. Fråga nr 1 fick ett svar och så följde ytterligare välkända countrystycken varvade med underhållande prat och roliga historier.

Leif presenterade nu sina spelkompisar i form av Kjell Åke Lilja, gitarr, Stefan Österberg, trummor, Kent Leskinen, klaviatur och sång, Rickard Nordin, gitarr, Stefan Öhrn, gitarr och sång samt dagens förstärkning Ove Östberg på dragspel.

Kaffe med hembakat bröd serverades i halvtid och sedan inledde orkestern andra delen med ”This land is your land” följd av många fler, t ex ”Walk on by”. Snart var frågesportens tio frågor besvarade. Tre vinnare drogs och de lyckliga fick en trisslott var. Börje tackade för trevlig underhållning och publiken instämde med varma applåder.

Nästa möte blir den 24 april, då räddningschef Johan Szymanski ska tala om säkerhet i hemmet.