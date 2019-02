De tar strid för Kronofogdens kontor i Mora och dess personal: ”Ett svek mot levande landsbygd”

Låt oss backa bandet tillbaka till augusti.

För de anställda på Kronofogden i Mora var det en månad där de fick ett lugnande besked om att de satt säkert och att inga nedläggningar skulle ske i kommunen.

Blott två månader senare var nedläggningen av kontoret ett faktum och personalen hade svårt att greppa det.

– Vissa gick hem, vissa satt kvar. Det rådde en stämning av chock och ledsamhet, säger Anna Maripuu, som arbetar som kronoinspektör.

I mitten av oktober gick nämligen Kronofogden ut med att man ska flytta personal från Stockholm ut på landet. Detta för att öka den statliga närvaron utanför huvudstaden.

Just Mora kommun tycks inte ingå i begreppet landet eftersom verksamheten snarare fick beskedet om att de ska flyttas till Falun, senast den 31 december 2020.

– Det blir ju så att man blir av med jobbet helt enkelt. Och så var det inte tänkt i mitt liv. Jag har små barn, familj och allting som blir lidande, säger Peter Arvidsson, kronoinspektör, som fortsätter:

– Vi känner oss nedtryckta. Vi ska gå till jobbet varje dag och göra en samhällstjänst men det känns svårt.

Det är en otrolig ovisshet. Det har varit jättejobbigt.

Förvisso har anställda blivit erbjudna att flytta med till Falun men för exempelvis Peter, som bor i Malung, känns det svårt att få ihop livspusslet om man ska behöva pendla 15 mil varje morgon.

Han får medhåll från Anna Maripuu som visserligen bor närmare Falun men problemet kvarstår eftersom det inte är lätt att både vara småbarnsmamma och samtidigt behöva resa åtskilliga mil varje dag.

– Det kommer inte funka vare sig för mig eller min familj, påpekar Anna Maripuu.

Personalen ger heller inte mycket för de argument som har lyfts fram i frågan om deras flytt.

Exempelvis att myndigheten skulle vara sårbar med små kontor som det i Mora. Inte minst eftersom det nu efterfrågas assistenter som enbart behöver gymnasial kompetens där Mora som bekant har en stor gymnasieskola.

– Vi skulle kunna fylla upp lokalerna här och finnas för människorna i bygden. Det är ju det som borde varit tanken när man säger att man ska utlokalisera från Stockholm, säger Peter Arvidsson.

Anna Hed (C), kommunalråd i Mora, kallade därför in till ett möte med personalen för att diskutera dessa frågor där hon bjudit in riksdagsledamot Per Åsling (C) som är vice ordförande i skatteutskottet.

– Det här är ett svek mot levande landsbygd som bidrar med så mycket till hela landet. Det gör mig helt förskräckt, säger Anna Hed.

Anna Hed tror ändå att beslut kan ändras och att detta beslut i grunden är galet där det bara finns ett alternativ vilket är att riva upp det.

– Gör om, gör rätt. Det här är personal som möter människor i svåra situationer. Det blir ännu svårare och mer problematiskt för våra medborgare om man gör denna ändring och flyttar lokal personal, påpekar Anna Hed.

Per Åsling håller med och finner det häpnadsväckande att rikskronofogden dessutom har fattat beslutet om flytten under en övergångsregering.

– Därför är det angeläget att vi med alla våra krafter stoppar rikskronofogden. Det här får bara inte ske, säger Per Åsling, som kommer föra ett resonemang med rikskronofogden framleds vilket blir nästa steg i frågan.

Om man går tillbaka till personalen på kontoret har de ändå försökt hålla fanan högt trots turbulensen.

– Det är en otrolig ovisshet. Det har varit jättejobbigt. Men vi har också ett samhällsuppdrag som vi klarar av bra ändå där vi inte har duckat för något. De siffror som mäts idag över vårt arbete i Mora är unikt bra. Hur är det möjligt? För att vi trivs på jobbet. Vi kämpar på, säger Peter Arvidsson.

