Brandhjälten ska leda 300 i nya räddningsförbundet – Szymanski: "Vi måste fungera dygnet runt"

Efter de stora bränderna i norra Dalarna i somras fortsätter reaktionerna på arbetet i Trängslet.

– Uppmärksamheten för våra insatser är jätteroligt, men jag gjorde inte jobbet ensam, säger Johan Szymanski, som nyligen utsågs till "Årets ljushuvud" av tidningen Metro.

Framtidsverket utsåg också under hösten Johan till Årets nytänkare, ett pris som går till personer inom offentlig sektor som utmärkt sig inom nytänkande, inspiration, ledarskap, gott ledarskap eller karriär.

– Att vårt arbetet fortfarande uppmärksammas och att människor kommer ihåg vad vi gjort är väldigt roligt, säger Johan Szymanski.

Nu väntar nästa utmaning. Johan har utsetts till ny räddningschef och förbundsdirektör för Brandkåren norra Dalarna där fem kommuner samarbetar. Organisationen har nära 300 anställda.

– Vi har sett att vi måste samordna verksamheten i en större organisation med en kraftfullare ledning, som fungerar dygnet runt.

Under bränderna i somras stod det klart att de statliga myndigheterna reagerade efter flera dagar på det allvarliga läget i Trängslet.

– Det dröjde, men när insatserna väl kom fungerade det jättebra. Att få andra myndigheter att förstå hur allvarligt läget var tog tid. Det är en av slutsatserna den lokala utredningen av branden kommit fram till. Senare kommer även regeringens utredning av sommarens bränder att redovisas.

I det nya förbundet ingår Leksand, Orsa, Älvdalen, Vansbro och Mora. Från första januari börjar arbetet och syftet är att organisationen ska klara svårare och större utmaningar och då behövs mer kompetens.

– Vi kommer att arbeta bredare och klara mer omfattande arbeten till skydd och säkerhet för våra 57.000 innevånare i norra Dalarna.

– Dessutom ska vi samarbeta när det gäller upphandlingar, utbildning, våra resurser kan användas av alla och vi kan för de samordningsvinster vi får till exempel anställa en brandingenjör. En brandingenjör kan arbeta med tillsyn av dammar, kemiska företag och arbeta med tillstånd av brandfarliga och explosiva varor. Samarbetet ger oss många vinster.

Under hösten har den nye förbundsdirektören medverkat i en mängd nationella och internationella media och hållit ett antal föreläsningar. Nästa seminarium kommer Johan att hålla i Washington för Departement of homeland decency and security, USA:s motsvarighet till svenska MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Och nästa år ser Johan fram mot att den nya brandstationen i Mora ska blir klar.

– Det är ett år kvar innan vi kan flytta in i de nya lokalerna och vi kommer att behöva dem. Vi blir lite trångbodda i och med det nya förbundet för norra Dalarna, säger han.