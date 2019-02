13 par har nappat på Ski-in-vigsel under Vasaloppsveckan: "Idén visade sig inte alls vara så tokig"

Ski in-vigseln i fäders spår ser ut att bli en succé.

Många lockas av möjligheten att under Vasaloppets vintervecka gifta sig efter målgång. Hittills har 13 par anmält sitt intresse att gifta sig i Mora.

– Jätteroligt, vi har fått plocka in fler präster som ska tjänstgöra under vinterveckan, säger Matts Sandström, kyrkoherde i Mora.