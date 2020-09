Mora IK vann igen mot BIK Karlskoga – Johan Persson tvåmålsskytt ► Se höjdpunkterna

Under fredagen klev Mora ut på isen och lyckades slå BIK med 4–1.

På lördagen möttes lagen i ytterligare en gång i Lysekil, och för Moras del var det sista träningsmatchen innan seriestart.

TV: Se höjdpunkter i spelaren nedan

Den första perioden gick i Moras tecken, och laget gjorde det första målet 12.58 in i matchen via Johan Persson. Mindre än en minut senare fick Adam Masuhr in en fin träff från blålinjen och hade gett Mora 2–0.

I den andra perioden fortsatte Mora på den inslagna vägen, och fick in ytterligare tre mål, där Måns Carlsson gjorde ett och Johan Persson fick in en till fullträff för kvällen och assisterade dessutom till Carlssons mål.

Under den tredje perioden påbörjade BIK Karlskoga en upphämtning, men efter att ha gjort 2–5 och 3–5 tog det stopp och istället kunde Isac Andersson med sju minuter kvar att spela sätta spiken i kistan.

Matchen slutade 3–6 och Mora vann därmed båda genrepen mot BIK Karlskoga i Lysekil.

På fredag möts lagen igen, denna gång i Karlskoga och Nobelhallen när det är dags för seriepremiär i Hockeyallsvenskan.

MATCHFAKTA: BIK Karlskoga–Mora IK 3–6 (0–2, 1–3, 2–1)

Första perioden: 0–1 (12.58) Johan Persson (Måns Carlsson, Daniel Ljunggren), 0–2 (13.45) Adam Masuhr.

Andra perioden: 1–2 (07.13) Aleksi Rekonen (Axel Berkvist, Tor Immo), 1–3 (08.18) Måns Carlsson (Johan Persson, Kalle Valtola), 1–4 (10.55) Oscar Eklind, 1–5 (16.27) Johan Persson (Daniel Ljunggrren, Mattias Nörstebö).

Tredje perioden: 2–5 (06.26) Linus Karlsson (David Lindquist), 3–5 (12.32) Wilhelm Westlund (Tor Immo), 3–6 (13.32) Isac Andersson (Måns Carlsson, Jonathan Granström).

Skott: 47– 32.

Utvisningar: Mora 10x2, Karlskoga 10x2.

Domare: Johan Wedin, Alexander Österberg.