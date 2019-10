Mora har ett av seriens tätaste försvar – men sämst målfacit: "Orkar inte vänta längre"

Att Mora IK haft svårt att göra mål under säsongsinledningen har inte undgått någon som följt laget. På tio omgångar har dalalaget mäktat med att göra 17 mål, vilket ger 1,7 mål per match.

För att gå ännu djupare i statistiken har laget gjort sju av målen i spel fem mot fem och ett mål i spel fyra mot fyra. Alltså har Mora IK endast gjort åtta mål framåt med lika många spelare på isen som motståndarna, på tio matcher.

Målsnittet: 0,8 mål per match. En siffra som inte imponerar.

– Självklart är det någonting vi måste förbättra för att vinna fler matcher. Det har gått troll i det och det finns inga enkla svar. Det gäller att gå in hårdare in på kassen och bli ännu mer desperata. Det kommer att lossna, det vet vi, men vi orkar inte vänta längre. Det får gärna lossna nu mot Timrå på lördag, säger Emil Bejmo, assisterande lagkapten.

Han är lagets näst bäste målskytt med fyra fullträffar. Bäst är Johan Persson med fem mål och tillsammans har de gjort mer än hälften av lagets mål.

– Jag är inte nöjd trots att jag har gjort näst flest mål. Både jag och Johan förväntar oss mer av oss själva. Sedan räcker det inte bara med att skapa chanser, vi måste nog skapa ännu fler chanser för att få in puckarna, säger Bejmo.

Men, här kommer den positiva detaljen. Det är att Mora fredar målburen på ett väldigt bra sätt och faktiskt är ett av lagen som släpper in minst antal mål.

På tio matcher har laget släppt in 23 mål vilket motsvarar 2,3 mål per match. Och borträknat försvarshaveriet mot Modo och räknat på övriga nio matcher släpper Mora in 1,6 mål per match.

Förutsättningarna finns där för att göra någonting bra, men då krävs det att man börjar göra mål framåt.

– När vi hade 2–1 mot AIK senast tänkte jag att vi vinner, för vi brukar vara stabila på att stänga matcher. Men, det kommer att komma matcher framöver där vi vinner i förlängning eller straffar fast det kanske inte är mest rättvist.

Hur blir det nu att möta Timrå, som är ett av två lag som släpper in mindre mål än er?

– Det blir kul att möta ett bra lag. Det känns inspirerande och det blir ett bra test för vårt lag, säger Emil Bejmo.