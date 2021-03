Mora föll i fartfylld hemmamatch: "Vi ger bort för många bollar"

Efter att KAIS Mora tagit kommandot i kvartsfinalserien mot Sirius genom seger i fredags var det dags för en ny drabbning under söndagskvällen. Mora hade hemmaplan och det skulle bli målexplosion redan i första perioden.

Båda lagen tog vara på sina chanser och när domaren blåsta av den första perioden stod det 3-3 på poängtavlan.

Andra perioden blev precis lika offensiv och fartfylld med en kavalkad av farliga chanser från start till mål. Det bör nämnas att Moras poängmaskin Moa Gustafsson kom igång med målskyttet när hon prickade in 4-3 till hemmalaget, hennes första mål i slutspelet. Dessvärre för de rödklädda tog gästerna kommandot och gick ifrån till 5-4 innan mittperioden var över.

Halvvägs in i den avgörande tredje perioden sköt Moa Gustafsson i ribbans underkant. Strax efter drog My Kippilä till med ett fint skott som studsade på stolpens insida och ut på planen igen. Mora hade verkligen inte marginalerna på sin sida när allt skulle avgöras. Istället kunde Sirius mota en våldsam press från hemmalaget under de avslutande minuterna i matchen.

Assisterande tränaren Lars-Olov Olsson är inte speciellt nöjd med matchen trots att man var så nära att ta det.

– Visst är det lite stolpe ut i tredje men det är inte där vi förlorar matchen. Vi har för få riktigt heta målchanser, menar assisterande tränaren.

Slarvpassningar är också något som fäller Mora ikväll.

– Vi ger bort det lite i första perioden efter att vi tappar 3-1-ledningen som vi hade. Vi ger bort för många bollar och passar fel helt enkelt, det går inte, säger Olsson.

Nästa match lagen emellan spelas på tisdag och då är det dalalaget som har bortaplan när det bär av till Uppsala.

Matchfakta

KAIS Mora - Sirius 4-5 (3 - 3, 1 - 2, 0 - 0)

Första perioden: 1-0 (05:22) Amanda Boric-Svärd (Adina Augustsson), 1-1 (05:49) Jonna Vuontisvaara (Rebecka Jansson), 2-1 (06:40) Jenna Saario (Moa Gustafsson), 3-1 (13:57) My Kippilä (straff), 3-2 (14:15) Matilda Nilsson (Natalie Hjertberg), 3-3 (18:28) Amanda Collin (Sara Attermo)

Andra Perioden: 4.3 (12:33) Moa Gustafsson, 4-4 (13:57) Jonna Vuontisvaara (Rebecka Jansson), 4-5 (14:53) Rebecka Jansson

Skott: 34 - 21 (8 - 11, 12 - 8, 14 - 2)

Utvisningar: KAIS: 1X2 min SIRIUS: 3X2 min