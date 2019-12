Moa Olssons fina idrehelg – avslutade med seger: "Det här var jobbigt men härligt"

– Det här trodde jag verkligen inte jag skulle klara i det här vädret som absolut inte är mitt favoritföre, konstaterade Moa Olsson efter segern.

Frågan är om det fanns någon i damfältet som trivdes i vädret. Kraftig snöfall och blåst gjorde den tuffa banan än tuffare.

– I fredags kunde man glida hur bra som helst, men idag fick man börja staka redan i utförsbacken. Nu fick man inte någonting gratis, skrattade Moa.

För glad var hon efter den klara segern, 13 sekunder före tvåan Linn Sömskar.

– Nu hoppas jag få bli uttagen att åka Skandinaviska cupen nästa helg, säger Linn. Frågan är bara om ledarteamet kan hoppa över talangen Moa, som nu blev bäste åkare i den inledande minitouren. Det när Östersunds Linn Svahn avstod söndagens tävling. Två tjejer i ungdomslandslaget som vill utmana på högre nivå.

Moa Molander Kristiansen tvingades avstå fredagen och lördagens lopp efter magproblem, men på söndagens lopp var hon åter med i spåret och slutade fin trea.

– Jag var tveksam inför dagens lopp, men det gick ju bra med tanke på förutsättningarna. Nu måste jag vara mer än nöjd med att vara på pallen, säger Moa.

– Nu får jag känna efter hur magen känner sig innan jag planerar för helgen, om jag nu blir uttagen att åka Skandinaviska cupen i Finland nästa helg.

I herrklassen var Borås Karl-Johan Westberg 14 sekunder före tvåan, Moras Jonas Eriksson

– Kalle avslutade stark och han startade bakom mig så jag hade inga tider att gå, på, säger Jonas.

– Jag fick göra mitt eget lopp och fick dra en hel del själv. Det var tufft, men gick bra.

Det blev Mora även på tredje plats genom Gustaf Berglund.

– Jag kände att jag hade lite krafter kvar inför det sista varvet och kunde avsluta bra. Sedan hade en kanonkänsla på slutet, säger Gustaf Berglund, sedan han såg till att det blev dubbelt Mora på pallen.

Falu-Borlängeduon Simon Lageson och Gilberto Panisi slutade fyra och femma.

En imponerande insats svarade också hemmaåkaren Simon Hallström för, skidskytten som från den här säsongen tävlar för Borås, slutade åtta.

Efter helgen kommer truppen till Skandinaviska cupen att tas ut. Garanterat en trupp med många dalaåkare.

Resultat VW cup Idre

H 21-, 15 km: 1) Karl-Johan Westberg, Borås SK, 38:24.0, 2) Jonas Eriksson, IFK Mora SK, 38:38.6, 3) Gustaf Berglund, IFK Mora SK, 38:48.0, 4) Simon Lageson, Falun Borlänge SK, 38:55.6, 5) Gilberto Panisi, Falun Borlänge SK, 39:11.1, 6) William Poromaa, Åsarna IK, 39:16.4, 7) Fredrik Jonsson, Hudiksvalls IF, 39:22.0, 8) Simon Hallström, Borås SK, 39:30.6, 9) Martin Bergström, Piteå Elit SK, 39:34.9, 10) Olof Jonsson, Trillevallens Sportklubb, 39:35.5, 11) Marcus Fredriksson, Hudiksvalls IF, 39:37.0, 12) Viktor Brännmark, Piteå Elit SK, 39:38.5, 13) Fredrik Andersson, Sollefteå Skidor IF, 39:41.3, 14) Nils Persson, Östersunds SK, 39:41.7, 15) Johan Herbert, IFK Mora SK, 39:44.7, 16) Eric Rosjö, IFK Mora SK, 39:48.2,

D 21-, 10 km: 1) Moa Olsson, Falun Borlänge SK, 27:50.5, 2) Linn Sömskar, IFK Ume å, 28:03.0, 3) Moa Molander Kristiansen, Falun Borlänge SK, 28:13.4, 4) Maria Nordström, Borås SK, 28:22.1, 5) Sofia Henriksson, Piteå Elit SK, 28:24.6, 6) Jennie Öberg, Kalix SK, 28:54.7, 7) Emma Wikén, Åsarna IK, 28:58.1, 8) Jenny Solin, Sollefteå Skidor IF, 29:22.9, 9) Lisa Vinsa, Piteå Elit SK, 29:39.7, 10) Sandra Olsson, Malungs IF, 29:41.7, 11) Rebecca Öhrn, IFK Umeå, 29:51.8, 12) Emma Ivarsson, Årsunda IF, 30:07.5, 13) Frida Hallquist, Åsarna IK, 30:21.2, 14) Josefina Sundman, Åsarna IK, 30:49.7, 15) Lisa K Svensson, Åsarna IK, 30:58.6, 16) Fanny Johansson, Stockviks SF, 31:05.4, 17) Ebba Stenman, Älvsby IF SK, 31:12.5, 18) Moa Larsson, Falun Borlänge SK, 31:29.4, 19) Ella Halvarsson, IFK Mora SK, 31:45.6.