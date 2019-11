Mittmedias Brand Studio bäst i världen – tog hem flera priser vid internationell gala: "Otroligt stort"

Bonnier News Brand Studio – som är Mittmedias kommersiella innovationsavdelning – tog hem storslam under VM i native advertising, där världens bästa aktörer inom content marketing prisas. I år hade Bonnier News Brand Studio belönats med hela nio finalplatser bland konkurrenter som New York Times, CNN och Guardian. Och det slutade med succé.

– Otroligt stort att få en bekräftelse i ett världsmästerskap, säger en lycklig Anna Arvidsson, Head of Mittmedia News Brand Studio när vi när henne på telefon.

Mittmedias Brand Studio kammade hem fyra guld, fyra silver och ett brons.

Vad betyder de är priserna?

– Att vi förstår vad kunden vill ha och att vi gör ett innehåll som engagerar. Det ska inte bara sälja utan även beröra.

Bonnier News Brand Studio hade chansen att bli historiska genom att vinna det mest åtråvärda priset – Årets byrå/studio (med över 20 anställda) – för andra året i rad. Förra årets vinst följdes upp med ett silver i år. CNN Create fick guldet.

– Vårt uppdrag är att bidra till att säkra framtidens journalistik och återigen har vi bevisat att vägen fram är modiga medarbetare, offensiva samarbetspartners och trovärdiga publicister, säger Anna Arvidsson, som utsågs till Årets marknadsförande.

Här följer alla priser till Bonnier News Brand Studio:

Guld

Native Advertising Marketer of the Year: Anna Arvidsson

Best Native Advertising Program B2B: Tele2 End-Up

Best Use of Native Advertising in Virtual or Augmented Reality: Betsson Augmented Reality Football Experience

Best use of text: They get caught in the end (Spoon och Postnord)

Silver

Native Advertising Agency/Studio of the Year (over 20 employees): Bonnier News Brand Studio

Best use of text: Unknown Caller (Mobilia köpcentrum)

Most creative Native Advertising Campaign: Telenor – Wifi for Everyone

Best Native Advertising Program B2C: The National Team of Climate – Fossil free life requires teamwork (Vattenfall)

Brons

Best design: Våra vänner