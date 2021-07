Mitt i smeten sedan 1987: ”Att baka är en stor del av mitt liv”

Klockan ringer i regel vid halv fyra på morgonen, året runt. Någon halvtimma senare är han på plats för ett av alla gryningspass i bageriet. Först ska det bakas matbröd, sen kaffebröd och bakelser, slutligen tårtor och smörgåstårtor. I ett ständigt pågående kretslopp. Och allt började med en helomvändning när han var sexton år.

– Jag var mest intresserad av charken när jag var ung och såg en framtid där. Men så var det en lärare på livsmedelsprogrammet i Borlänge som sa att jag var den största bagartalang han haft på många år. Och så fick det bli. I Leksand har Siljans konditori varit en självklar del av samhället sedan 1912. Det var dit Tommy kom som "nybakad student" i juni 1987. Under 26 år blev han konditoriet trogen.

Nästa kapitel i livet blev att starta något eget, vilket var en dröm han länge burit på. Det var så Brödmasen i Insjön föddes 2014, ett bageri och café i direkt anslutning till riksvägen.

– Folk sa att vi var galna som satsade just där, men platsen är perfekt med all genomströmning av folk. Tommy är av en lyckad dubbelnatur. Han gillar sin bakning, ofta i ensamhet. Samtidigt älskar han att socialisera sig och prata med människor. – Så fort jag får chansen går jag ut och pratar med kunderna. Att få möta människor öga mot öga är viktigt för mig, att få se dem glada och nöjda. Att bara baka räcker inte för mig. Egentligen öppnar verksamheten vid åtta på morgnarna, men redan innan är det rörelse utanför. – Det är ett jäkla spring här innan öppning, säger Tommy med ett skratt. Vi har många pendlare till kommunerna söderut som passar på att handla färskt bröd innan jobbet. Vid nio väntar nästa rusch. Då infaller högtidsstunden för flera av byns seniorer, stamgästerna som har för vana att starta sin dag just här. Det dricks kaffe och diskuteras om högt och lågt vid borden. Världsproblem ska lösas. Inte sällan får kommunhuset inne i Leksand en känga för något de gjort eller inte gjort...

– Caféet fyller en viktig social funktion, säger Tommy, det är förstås väldigt trevligt.

Resten av dagen består av ett blandat flöde av människor från när och fjärran. Conny Sundgren kikar in eftersom han råkade ha vägarna förbi. Han är bosatt i Hjulbäck sedan 2017 med sin fru.

– De har väldigt fina mackor här, de är tuggvänliga och bra. Sen gillar jag de gamla klassikerna, inte minst glasswienerbröden.

Det är inte bara kunder som kommer och går, det gör trenderna i branschen också.

– Allt går i vågor, som nyckelhålsmärkt, ekologiskt. Annars är det surdegsbröd på vete- eller rågsurdeg som gäller och har så varit i ett par år. Pandemin har inneburit en drastisk minskning av bröllopstårtor. Och närliggande Clas Ohlson, en av Brödmasens största kunder, har fått ett minskat behov av konferensmackor. – Men den här sommaren har varit enorm. Folk i Sverige turistar ju på hemmaplan istället, eller att fritidshusägare tillbringar mer tid i sina boenden här i Leksand. Det innebär totalt sett ett högre tryck, men också att vi får fler beställningar på bröd till olika platser i Leksand, som Hildasholm, Clas Ohlsons café och ett antal olika restauranger. Speciellt rik har inte Tommy blivit av sitt yrke. Den vinst som på senare år blivit kvar på sista raden i bokslutet har investerats i verksamheten. – Glädjande är att vi behöver anställa någon till hösten, det lugnar liksom inte ner sig. Apropå personalfrågor och att känna sig rik. Sedan en tid arbetar Lotta Nilsson på bageriet. Lotta är sambo med Tommy sedan knappt ett år. – Vi träffades första gången i Mora, genom idrotten. Jag har hållit på med innebandy som ledare i 35 år också. Lotta har gått på bageriskola i Stockholm och har kommit hit med nya ögon, det har varit väldigt bra.

Framtiden lär innehålla fler arla morgonstunder. Kanske får Tommy också chansen att förverkliga en dröm han länge burit på. Det är underhållaren, estradören som säger: – Jag skulle vilja komma ut till folk och visa hur man bakar, hålla i kurser, få visa och instruera. Det hade passat mig väldigt bra.