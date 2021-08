Misstänkt drograttfull kvinna körde trafikfarligt – ska också ha kört in i husfasad

Polisen fick natten mot den 5 juli samtal om att en bilist körde vingligt och trafikfarligt vid Gruvrondellen i Falun. En polispatrull skickades till platsen och följde efter bilen som under färden bland annat körde in i trottoarkanten vid flera tillfällen, enligt polisens förundersökning.

När man fick stopp på bilen, i höjd med Pilbo, kunde man konstatera att den kvinnliga föraren uppträdde påverkat och hon fick göra ett blåstest för alkoholpåverkan som dock visade sig vara negativt. Polisen misstänkte då att kvinnan var påverkad av droger, vilket också bekräftats av ett blodprov.

Kvinnan uppgav att hon kört från Säter. Där ska hon också tidigare under kvällen ha kört in i en husfasad. Boende i huset vaknade av en hög smäll och när man kom ut kunde man se att en bil kört in i väggen och orsakat skador.

Plastbitar som fanns kvar på platsen kunde senare kopplas till kvinnans bil.

Hon åtalas nu vid Falu tingsrätt för grovt rattfylleri och smitning från trafikolycksplats. Kvinnan har nekat till rattfylleriet och hävdat att hon endast tagit sina receptbelagda mediciner.

Åklagaren menar å sin sida att mängden av det narkotikaklassade preparat som hittats i blodprovet överstiger en rekommenderad dos. Dessutom ska kvinnan i en konversation ha sagt att ”det verkligen inte var läge att köra bil”, står det i stämningsansökan.

Enligt åtalet nekar kvinnan också till att ha smitit från olycksplatsen.