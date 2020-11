Misstänks ha orsakat knäfraktur när han försökte tvinga in man i bil

Enligt åtalet ska mannen, som är i fyrtioårsåldern, försökt tvinga en annan man in i en bil genom att fysiskt föra honom mot bilen. Framme vid bilen ska den andra mannens ena ben ha hamnat under bilen när han försökte undvika att bli satt i bilens baksäte. Mannen ska ändå fortsatt försöka att med fysisk kraft få in den andra mannen i vilket ska ha orsakat att knäskålen slagits mot bilens undersida och orsakat en fraktur och skada på knäets mjukdelar.

Detta ska ha hänt i oktober 2019 i Ludvika kommun.

Mannen åtalas nu för misshandel, eller i andra hand vållande till kroppsskada. Han förnekar i förhör brott.

Som bevisning finns bland annat vittnesförhör, journalanteckningar, röntgenbilder och rättsintyg.