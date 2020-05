Misstankarna om mord har skärpts – en man anhållen: "Jobbat upp misstanken"

Vid lunchtid på tisdagen hittades en kvinna död i en bostad i Säters kommun. Polisen inledde en förundersökning om misstänkt mord.

– Det är ett oklart dödsfall. Vi kan inte utesluta att något brott har skett, men i nuläget finns heller ingenting specifikt som tyder på det, berättade presstalesperson Christina Hallin för tidningen under gårdagen.

En man är nu misstänkt för att ha mördat kvinnan. Under tisdagen hämtades mannen in till förhör och åklagare beslutade att anhålla honom under natten.

– I går var vi rätt tydliga med att det var ett dödsfall med oklara omständigheter. Vi har jobbat upp den misstanken, men resultatet av obduktionen kommer vara en viktig del för att fastslå om det ligger något brott bakom. Vi frihetsberövar inte folk om vi inte utgår från att ett brott begåtts. Men det ska bevisas så klart, säger polisens presstalesperson Stefan Dangardt på onsdagsmorgonen.

Finns det något specifikt som talar för att kvinnan utsatts för brott?

– Vi kommenterar inte den typen av detaljer. Det ska bara vara känt av oss och gärningsmannen.

Hur ställer sig mannen till misstankarna?

– Det har jag ingen information om.

Åklagare ska nu ta ställning till om mannen ska begäras häktad eller släppas.

Den tekniska undersökningen av den misstänkta brottsplatsen är inte klar.

– De blev inte klara i går, så den kommer fortsätta i dag, säger Stefan Dangardt.

