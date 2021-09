Missa inte höstens rykande heta biljettsläpp och de små intima konserterna

Konceptet med stora artister i den lilla trädgården i Borlänge har visat sig vara ett framgångsrecept för restaurangen Äteriet.

Under sommaren lyckades man bland andra boka Patrik Isaksson, Daniel Lemma och Louise Hoffsten till den lilla scenen med 60 sittplatser framför. Och i höst fortsätter konsertmyset i den lilla trädgården.

Moa Lignell spelar på fredag (3 september). Ebbot kommer nästa fredag (10/9) och därefter är Idolvinnaren Chris Kläfford och Kristian Anttila bokade.

Och intresset är stort.

– Det är nästan slutsålt på både Ebbot och Chris Kläfford – det brukar gå fort, säger ägaren Erika Svensson till Borlänge Tidning.

I Falun har musikerna Petra Mases, Sofia Stolpe och Jakob Grundtman tagit saken i egna händer och kommer på lördag att spela för max 50 personer i en lada i Pilbo.

– Det är en sådan pepp, säger sångaren Petra Mases. Vi kände oss utsvultna på både konsert och att få spela så därför startade vi Slaggstensklubben och tog tag i det själva. Vi hoppas på episka och opretentiösa musikkvällar med start på lördag!

De stora arenorna får avvakta generösare restriktioner. Men en del biljetter för våren har börjat släppas och dem kan det vara bra att lägga vantarna på nu om man vill försäkra sig om en plats.

När Magasinet i Falun släppte sina biljetter till Thåström den 23 april nästa vår såldes 1000 biljetter redan den första dagen.

Mando Diao, Sabaton och Miss Li kommer också till Magasinet i vår. Liksom Jakob Hellman, men där är det nya datumet ännu inte offentliggjort ännu.

– Vi har många mindre sittande arrangemang här under hösten, säger Magdalena Nord Omne på Magasinet.

Närmast i tid spelar:

Kammarmusikklubben Arvet – Schubert på dalavis! (23/9),

Clara Klingenström (9/10),

Thank You For The Music – en hyllning till Björn & Benny (14/19),

Groupa och Lena Willemark (17/10)

Dalasinfoniettan & Good Harvest (12&13/11).

I dagsläget utgår all Magasinets evenemangsplanering utifrån max 300 sittande med en meter avstånd.

– Men helt klart kan vi säga att det kommer bli en fet vårvinter på konsertfronten. Många fler finfina konserter är bokade men inte offentliggjorda ännu. Det gäller att hålla ögonen öppna, säger Magdalena.