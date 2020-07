Miss Li om de kluvna känslorna för Borlänge: Man spelar rock, fotboll eller blir kriminell

– Jag växer upp i Borlänge. En industristad där samhället är format och uppbyggt runt pappersbruket och stålverket SSAB. En stad där man jobbar hårt, där arbetarklassen är kärnan och jantelagen är djupt rotad i kropp och själ.

Så säger Miss Li i början av berättelsen om sin uppväxt i det Sommar i P1 som hon hade i idag, torsdag.

Hennes sommarprat handlar mycket om hur hårt hon jobbat under sin musikkarriär. Om hur hon nyinflyttad till Stockholm sov på en madrass på golvet och sålde alla sina möbler för att ha råd med studiotid – och om hur hon sedan som etablerad artist turnerade runt Europa trots att hon på grund av en ledsjukdom hade sådan smärta att hon ibland knappt kunde gå. Hon tar avstamp i det hela genom att berätta om Borlänge. "En stad där man jobbar hårt", som hon säger.

Men det är ingen enbart drömsk och idyllisk stad Miss Li beskriver sin uppväxts Borlänge som. Ibland nästan tvärtom.

– När jag växer upp spelar man antingen rock, fotboll eller blir kriminell. Flera bekanta blir skjutna eller knivhuggna, säger hon.

Även om Miss Li först spelar fotboll och sedan övergår till att spela i rockband känner hon under gymnasiet att hon inte passar in.

– Min vilja att experimentera med kläder, frisyrer och smink funkar inte i en stad där man inte får sticka ut, säger hon.

När hon lämnar Borlänge är det inte via något skivkontrakt, någon manager som väljer att satsa på henne eller en genväg via talangtävling på tv som hennes artistkarriär tar fart. Det är hårt jobb, säger hon.

– Jag är född och sprungen ur arbetarklass och vet att det är där jag måste hitta min urkraft.

Men trots att känslorna för Borlänge verkar vara kluvna, är det också väldigt varma känslor för sin hemstad som Miss Li delar med sig av.

– Borlänge är också staden som jag älskar djupt. Som format mig och som för alltid kommer att vara hemma.

Miss Lis låtlista:

Perfect day – Lou Reed

I'm Eighteen – Alice Cooper

Teardrop – Massive attack

Exit music (For a film) – Radiohead

Hounds of love –Kate Bush

One more cup of coffee – Bob Dylan

Fix you – Coldplay

Turqoise tandem cycle – Jason Crest

Freedom – Beyoncé

With a little help from my friends – Joe Cocker