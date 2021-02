Miss Li och Mando Diao kan bli stora vinnare – här är alla nominerade till Dalarnas musikgala

Miss Li är nominerad i tre kategorier: årets artist, årets låt och årets låtskrivare. Mando Diao är också nominerad i tre kategorier: årets band, årets album och årets låt.

Det kan göra dom till stora vinnare på galan tillsammans med Anna Ihlis som även hon är nominerad i tre kategorier: årets artist, årets album och årets musikvideo.

Sedan tidigare är det klart att årets Dalecarlia Music Awards som äger rum den 24 mars åter blir en digital gala. Hela evenemanget sänds live på dt.se. Inga nominerade kommer dock att vara på plats fysiskt utan kommer att finnas med på länk digitalt.

Uppträder på galan gör Sabaton, The tallest man on earth, Amanda Bergman, Anna Ihlis & Are Lauritzen (tillsammans med stråkkvartett från Dalasinfoniettan), BJOERN och Stiko Per Larsson.

Här är alla nominerade till Dalecarlia Music Awards 2021:

Årets insats:

#folkporträtt / #folkkursonline / #digistämman

Er röst i hatten - Live från mitt hörn

Rockbonden i Näckenbäck

P-Floyd - Streamingkonsert från Bjärmnäs

Säg det med en sång

Årets band:

Bolaget

Brothers Of Metal

Mando Diao

Raketklubben

The Dishonest Few

Årets artist:

Anna Ihlis

Miss Li

Moonica Mac

Stefan Nykvist

Winona Oak

Årets låtskrivare:

Linda Karlsson

Litens Anton Nilsson

Malin Holmlin & Hans Dixgård

Markus Johansson Malmström

Martin Engström

Årets låt:

Bolaget - Fingrarna i halsen

Gustaf & Viktor Norén - Rise Again

Mando Diao - Själens skrubbsår

Miss Li - Komplicerad

Stiko Per Larsson & Peter LeMarc - Vi som finns & de som försvann

Årets producent:

Erik Berglund

Karin Park

Mike Emilio

Petter Winnberg

Viktor Norén

Årets musikvideo:

Anna Ihlis - Röd (Jons Jonna Andersson)

Bolaget - Dum (Anton Elfsberg)

GAUPA - Mjölksyra (Simon Hjortek)

Mimikry - Är det okej om jag går ut och mördar nån ikväll, snälla mamma? (Jonas Stentäpp)

The Dishonest Few - No Honor Among Thieves (Olle Ferner)

Årets album:

Anna Ihlis - Röd

Henrik Palm - Poverty Metal

Mando Diao - I solnedgången

Nils Patrik Johansson - The Great Conspiracy

Raketklubben - Raketklubben

Årets klassiska:

Boda Kammarmusikvecka

Daniel Larsson

Föreställningen Breadth i Frostbrunnsdalen

Hanna Husáhr

Matthew Peterson

Årets folkmusik:

#digistämman

Anna Ekborg

Maria Jonsson

Peter Rousu

Spelmanssafari