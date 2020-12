Miss Li kan bli Årets kompositör

Det handlar om Musikförläggarnas pris där Linda ”Miss Li” Karlsson blivit nominerad i kategorin Årets kompositör tillsammans med sin sambo och arbetskollega Sonny Boy Gustafsson.

De övriga nominerade i den kategorin är: Veronica Maggio, Carl Silvergran&Felix Flygare Floderer (Humble & Blisse) samt Rami ”Straynane” Hassen.

Vinnarna av Musikförläggarnas Pris tillkännages vanligtvis på en gala, som 2019 hölls på Berns i Stockholm. Eftersom galan i år fick ställas in kommer vinnarna att offentliggöras och firas på nästa års gala.

För att ändå hylla de nominerade 2020 har Musikförläggarna valt att presentera dem genom att publicera filmklipp där violinisten Josefin Runsteen framför delar av låtarna och verken på folktomma arenor.

De stämningsfulla klippen, med musikframträdanden utan publik, är talande för de senaste månaderna och musikbranschens utmaningar.

Fakta: De nominerade

Årets kompositör:

Carl Silvergran & Felix Flygare Floderer (Humble & Blisse)

Linda "Miss Li" Karlsson & Sonny Boy Gustafsson

Rami "Straynané" Hassen

Veronica Maggio

Årets textförfattare:

Ana Diaz

Iiris Viljanen

Jireel Lavia Pereira

Jonathan Johansson

Årets internationella framgång:

Daniel Caesar & Ludwig Lindell (Caesar & Loui)

Ilya Salmanzadeh

Mattias Larsson & Robin Fredriksson (Mattman & Robin)

Max Martin & Oscar Holter

Årets genombrott:

Elias Kapari

Javier "Yei" Gonzalez

Myra Granberg

Thea "Becky and the Birds" Gustafsson

Årets konstmusikpris – liten ensemble/kammarmusik:

Anders Hillborg ("The breathing of the world")

Djuro Zivkovic ("Citadel of love")

Jan W Morthenson ("Raga zero")

Tebogo Monnakgotla ("The flower and the wind demon")

Årets konstmusikpris – stor ensemble/opera

Anders Nilsson ("Cellokonsert")

Andrea Tarrodi ("Aednan")

Emmy Lindström ("The lost clown")

Marie Samuelsson ("Brandnäva")

Årets låt

"Blinding Lights" (The Weeknd) – Max Martin, Oscar Holter, Abel "The Weeknd" Tesfaye, Ahmad Balshe, Jason Quenneville

"Blåmärkshårt (Mi Amor)" (Miriam Bryant) – Veronica Maggio, Maja Francis, Miriam Bryant, Johannes Runemark

"Lose you to love me" (Selena Gomez) – Mattias Larsson, Robin Fredriksson (Mattman & Robin), Selena Gomez, Julia Michaels, Justin Tranter

"Pippi" (Dree Low) – Salah "Dree Low" Abdulle, Jacob Jansson, Gustaf Montin

