Minst solenergi när behovet är som störst – saknar vettig analys

Att styrelseordföranden för Svensk solenergi tillsammans med samma organisations vd och vice vd förordar skattelättnader på solenergi är föga förvånande. Att de likaledes hävdar att tio procent av svensk el kunde vara från solenergi trots att det just nu endast utgör en procent och att de inte ens försöker sig på en konsekvensanalys är inte heller förvånande. Det ligger liksom i tiden att inte diskutera några som helst konsekvenser när fartblinda lobbyister och politiker torgför åsikter.

Man kan konstatera att under november, december, januari och februari, det vill säga en fjärdedel av året, produceras inte ens tio procent av årets solenergi när vårt svenska energibehov är som störst. Det innebär att under dessa fyra månader utgör för närvarande solenergin mindre än 0,1 procent av elproduktionen – med Svensk solenergis önskade utbyggnad skulle vi komma upp till en procent. På liknande sätt är det med vindkraften – när behovet är som störst, nämligen under de iskalla vinterdygnen, är produktionen näst intill obefintlig. Men även då skall alla våra hundratusentals nya elbilar laddas inför nästa dags transporter. Tror det är hög tid för folkets efterfrågade konsekvensanalyser i stället för att köra så det ryker.

Besviken Pensionär