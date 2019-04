Till minne av Per Haglind, Borlänge

Det finns många egenskaper som speglar Per, något som är karakteristiskt för en omtyckt person.

Mina tankar går också till den tid då jag var elev på Forssaklackskolan, många är vi som har haft Per som lärare i musik. När jag tänker tillbaka på den tiden så är Per en av de lärare som bidrog till att skapa den goda stämningen vid Forssaklackskolan. Per var alltid glad, positiv och full med härliga kommentarer och uttryck.

När man såg Per i korridoren så möttes man av en lärare som tyckte om sitt jobb, slog käft med oss, eller kramade om oss med värme och spontanitet. Under en mycket kort tid när jag vikarierade på Forssaklackskolan, fick jag även se samma egenskaper i lärarrummet.

Under mellanstadiet och högstadiet valde jag musik och trombon som tillval och fick under högstadiet Per som lärare. Under mina tre år med Per blev det mycket skratt och frustrationer. Jag minns att vi brottades med en och samma låt, ”Auld Lang Syne” utan att jag lyckades ta mig genom hela stycket. Aldrig tappade du Per tålamodet över min musikala oförmåga.

Per var unik på att engagera och sprida glädje omkring sig, vilket ofta kom till uttryck i olika musikala former såsom Klackens julshow, musikalen Jakten på Jussi, Pers Lilla Stygga, Tuna Brass m m. Pers engagemang i Borlänges musikliv resulterade att han fick Borlänge kommuns kulturpris 2002. Per var med från start när Sandviken Big Band bildades 1968 och var bandets förste trombonist.

Avslutningsvis, beskedet om Pers bortgång kom lika iskallt som aprilvädret de senaste dagarna har varit. Men med tiden kommer det iskalla budskapet att värmas av minnena av Per från musiksalen, julshowen och korridoren på Forssaklackskolan.

Till sist Per, kanske kommer du i himlen att möta och spela med kollegan och bandmedlemmen Lennart ”Jonken” Jonsson.

Tack Per för all glädje du har delat med dig bland oss elever på Forssaklackskolan.

Jean-Marie Skoglund