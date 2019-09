Minnesord över Maj Kämpe, Djurås

Hennes närmaste är döttrarna Anna och Eva med familjer. Majs föräldrar var Oskar Hamp från Moje och Verna Karlsson från Djurås by. Hennes farfar Hamp Per arbetade i Falun under veckorna när hustrun Ryttar Kesti skötte många barn och jordbruket i Moje. Hamp Oskar kom också till Falun liksom flera av hans syskon.

Ett hem byggdes i Falun där Oskar, Verna och Maj bodde. Hon mötte sin livskamrat Erik Kämpe från Borlänge. Maj och Erik byggde hus i Djurås by. Under många år var Maj Kämpe verksam som lärare på Djuråsskolan. Ett antal år sjöng hon i kyrkokören.

Maj hade ett stort intresse för släktforskning. Olaus Laurentiis släktförening kom genom åren att få del av Majs kunnande. Hon var också en samlande kraft inom Hampsläkten.

Jag kommer att minnas Maj Kämpe som en glad, kunnig, engagerad och rakryggad släkting.

Gunnar Kärrbom