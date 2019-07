Minnesord över Gunnar Unge, Sunnansjö

Gunnar Unge var under en stor del av sitt yrkesverksamma liv knuten till dåvarande Lungkliniken på Thorax vid Karolinska sjukhuset där han under en följd av år var överläkare och klinikchef. I ett tidigt skede hade han förmånen att bedriva djurexperimentell forskning vid patologen på Karolinska institutet under värdefullt handledarskap av legendariske Arne Ljungqvist.

En rad publikationer från tidigt 70-tal återspeglar deras intresse av förändringar vid experimentellt framkallad kardiomyopati. Under denna tid fick Gunnar också den undervisningserfarenhet som kom att forma honom till en utomordentlig framtida lärare för inte bara blivande men även redan utbildade läkare. Gunnars med tiden vidgade intresse också för annan medicinsk forskning och för olika kliniska problem kom att återspeglas i hans fortsatta publikationer. Inte minst signalsubstansen serotonins roll vid olika kliniska tillstånd utgjorde ett fokus. Han var alltid benägen att stötta forskningsinitiativ och blockerades inte av hämmande regelsystem.

Som kliniker kom han mycket snabbt fram till sannolika diagnoser och hade en enastående diagnostisk träffsäkerhet. Hans blick för radiologiska bilder var finkänslig och återspeglade möjligen hans känsla för bild i mer allmän bemärkelse. Ett av hans stora intressen var nämligen bildkonst.

Gunnars intellekt lämnade plats för många andra intressen och aktiviteter. Vi minns inte minst hans djupa engagemang för Adolf Fredriks skolas fortlevnad. Sönerna Christian och Andreas fick sin grundläggande utbildning där.

För oss som under olika tidsperioder varit Gunnars kollegor framträder bilden av en rikt begåvad, energisk, kunnig och ytterst beslutskapabel läkare.

Hans signum var en inneboende rastlöshet som speglade hans potential och som han nog slutligen sökte bemästra genom att byta livet i Stockholm mot ett älskat Dalarna.

Mary Berlin, med.dr.

Anders Eklund, professor emeritus

Göran Tornling, docent

Olof Widström, docent

Vänner och kollegor vid Karolinska institutet och sjukhuset