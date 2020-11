MINNESORD: Ola Nordström - en gentleman som betytt mycket för Ludvikas unga!

Min relation med en helt underbar, rolig och snäll gentleman. Ola och Barbro gjorde det möjligt för oss i Minicirkusen att resa och uppträda i stora delar av världen. Ola var mycket omtyckt av alla nationaliteter vi träffade på dessa resor. Han hade en förmåga att inte beklaga sig. Om det var mat vi inte tyckte om, ljud- och ljustekniker som inte ville samarbeta med oss eller helt enkelt kulturella differenser olika nationaliteter emellan – Ola förblev cool och besvärade sig inte högljutt. Denna förmåga är det inte många människor som har, men avundas. En bild som jag fortfarande har framför ögonen är när man under alla dessa träningstimmar i Minicirkusens lokal, fick ett besök från Ola. Om det var tränaren Ola, vaktmästaren Ola eller söndags promeneraren som tittade förbi, det var alltid lika roligt när Ola klev in genom dörren med någon rolig kommentar. Allt gick lättare sen.

Genom Olas stöd, inspiration och framför allt genom all tid som vi tillbringade tillsammans blev Ola som en andra far till mig. Eftersom min far inte levde när jag gifte mig 2004, frågade jag om Ola ville ”överlämna” mig till min blivande man. Ola valde ofta att vara mannen i bakgrunden och därför blev jag extra stolt över hans positiva svar.

Ola hade en massa skämt på gång. Skrattade gärna, ofta tills tårarna rann. Det blev många roliga historier från Ola och Barbros artistliv och man lyssnade mer än gärna.

Något Ola ofta sade till mig var ”om jag fick välja, skulle jag leva om mitt liv”. Artistlivet tillsammans med Barbro hade gett så mycket. Jag har alltid tyckt att det var sådan kraft i de orden. De inspirerade och hjälpte mig när jag själv stod inför valet att studera vidare eller bli artist. Jag litade på dig.

Tack Ola! Tack för allt Du gjort för mig, alla ungdomar i Ludvika Minicirkus och alla i din närhet.

Cecilia Hedlund Stanke