Minnesord: Ingemar Gustavsson 1926-2020

En stor skogsman har lagt ner sin vandringsstav. Skogsvaktare Ingemar Gustavsson, Orsa, har avlidit i slutet av sitt nittiofemte levnadsår. Närmast sörjande är barnen Alf, Matts och AnnMarie och deras familjer.

Ingemar föddes i södra Värmland i byn Konsterud. Redan tidigt bestämde han sig för att gå den skogliga banan. Efter skogspraktik hos Korsnäs i Orsa genomgick han sågverksskola i Härnö-sand. Värnplikt på I3 i Örebro. Under 1949 praktiserade han som virkesmätare i Värmland. Därefter följde kolarskola och förberedande skogskurs på Gammelkroppa Utbildade sig till skogvaktare på Färna skogsskola och avlade examen år 1953.

Efter examen tog han anställning hos Orsa Besparingsskog. Först som bevakningsskogvaktare uppe på Tjäderåsen och därefter i Kvarnberg. Vid rationaliseringar under 1960-talet, när Besparingsskogen övergick till funktionell organisation, fick Ingemar hela ansvaret för den löpande skogsvården och jakten.

I vida skogliga kretsar blev Ingemar känd för att utveckla hyggesbränningen till en konst. Under hans tid hyggesbränndes mer än halva den upptagna kalytan. För sina skogsvårdande insatser belönades Ingemar år 1988 med Sveriges Skogsvårdsförbunds förtjänsttecken Silver-kvisten.

På fritiden ägnade Ingemar sig åt jakt i alla dess olika former, allt från småvilts- till högviltsjakt. Under många år var Ingemar jaktledare och hundförare för besparingsskogens tjänstemäns eget jaktlag. På senare år kom även björnjakten in i bilden. Vid ett tillfälle, yttrade Ingemar; ”om jag hade fått chansen att leva om mitt liv skulle jag blivit trapper i Alaska”.

På 1980-talet förlades det Skandinaviska björnprojekt till Orsa Finnmark. Genom sin lokalkännedom av björnarnas beteende på skogen blev Ingemar initialt en viktig kugge i projektet.

Orsa Finnmark låg Ingemar varmt om hjärtat, såväl naturen, bygden och inte minst de människor som framlevt sina liv där. Ingemar upprättade släktträd för de flesta av de finnfamiljer som i början av 1600-talet migrerade från Finland till Orsa Finnmark. För denna insats utsågs Ingemar år 1994 till årets Osskall i Orsa.

Ingemar var mån om att bevara de finska namnen på naturföreteelser som berg, sjöar, myrar och åar. Längs besparingsskogen vägar finns det idag över 100 stora träskyltar med finska namn, som påminner om de som en gång bröt ny mark här. Vidare har Ingemar spårat upp och markerat prästvägarna, en östlig mot Hamra och en västlig upp mot Fågelsjö. Dessa stigar trampades en gång av präster från Orsa när de skulle upp på Finnmarken för att genomföra sina kyrkliga plikter.

Ingemar var aktiv medlem i flera föreningar med historisk anknytning som Skogshistoriska Sällskapet och Gustaf Schröder Sällskapet. Inte minst i den senare ledde han flera exkursioner runt om i Dalarna och även på Finnmarken. Även i övrigt var han en ofta anlitad exkursionsledare för olika sammanslutningar för att sprida kunskap om Orsa Finnmark och dess historia.

Det var en ynnest för oss medarbetare att under många år få ta del av hans gärning, kunskap och berättarförmåga

För arbetskamraterna på Orsa Besparingsskog

Rune Dehlén