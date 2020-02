"Min chef är svetsare": Utbildningsministern praktiserade som lärare på Högbergsskolan

Sedan i höstas har ministern, som är född i Mora varit ute på något som hon kallar för kunskapsresan. Genom att besöka förskolor och skolor över hela landet hoppas hon kunna öka kunskapen om elevernas och lärarnas förutsättningar. Syftet med resan är också uppmärksamma skolor och lärare som har arbetat framgångsrikt med att höja kunskapsresultaten.

– När vi avsätter pengar kan vi se till att de går till saker där de gör bäst nytta, säger hon om hur insikterna från bland annat Högbergsskolan sedan omsätts i praktiken.

Efter att ha suttit ner med bland andra Yvonne Persson (S), ordförande i förbundsdirektionen, och förbundschefen Mikael Fältsjö fick Anna Ekström följa med ettorna på det industritekniska programmet in i den stora undervisningssalen i B-huset.

– Min chef är svetsare, skojade Anna Ekström om statsminister Stefan Löfven och frågade sedan eleverna vad de skulle göra om de fick axla rollen som utbildningsminister.

– Höja studiebidraget, hojtade en.

– Införa gratis bussresor, svarade en annan.

På frågan hur man ska få fler unga att söka sig till det industritekniska programmet fick hon inte lika tydliga svar.

– I de här trakterna är det många som söker sig dit, men det är större problem i andra delar av landet, förklarade ministern.

Att besöka just VBU och Högbergsskolan passade också Anna Ekströms schema bra då hon senare under kvällen var bokad som talare under återinvigningen av bokstugan i Brunnsvik.

– Sedan är det ju lite spännande med ett gymnasieförbund som täcker två kommuner. Om du tittar dig omkring och ser alla maskiner här så inser du att det är ganska dyrt att ha ett sånt här industriprogram. Så samhällsekonomiskt är det effektivt om man kan ha flera kommuner som samverkar kring det.

VBU, eller Västerbergslagens utbildningsförbund som är det fullständiga namnet, bildades den 1 juli 1994 och kan därmed kalla sig Sveriges äldsta utbildningsförbund.