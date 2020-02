Milt och snöfritt – då tror myrorna att det redan är vår: "Ett nytt fenomen"

Och det handlar inte bara om svartmyran, som är ganska harmlös, utan även den bruna trämyran, den senare som kan orsaka skada i trä.

Det vanliga är att myror letar sig inomhus under våren, men i år har de första fallen kommit in till Anticimex redan under januari och februari.

Anledningen är främst den milda vintern eftersom när det är snöfritt och solen värmer vaknar myran ur sin vinterdvala.

– Svartmyror inomhus så tidigt som januari och februari är ett nytt fenomen, i alla fall för mig, säger Thomas Persson Vinnersten, skadedjursexpert på Anticimex, i ett pressmeddelande.

– Direkt när myrorna vaknar börjar de leta efter föda, och så här års finns inte deras naturliga föda tillgänglig. Då letar de sig inomhus till vår mat i våra hus, fortsätter han.

Anticimex har hittills i år fått in flest fall av svartmyror. Men under den senaste veckan har man även mottagit flera observationer av brun trämyra, som kan göra skada på trä.

Brun trämyra letar sig fram till redan fuktskadat trä. Om den får leva ostört kan det bli relativt stora skador i byggnaden.

– Så fort man ser en myra inomhus bör man lokalisera var den kommit in ifrån för att täta till deras ingång, ta bort all föda de söker sig till och våttorka golvet för att bli av eventuella doftspår, säger Thomas Persson Vinnersten.

FAKTA/Så slipper du myror inomhus

Förslut skafferivaror i täta förpackningar.

Se till att inte ha matrester liggande på golvet, håll extra koll under matbordet.

Våttorka golven regelbundet så blir du av med myrornas doftspår.

Täta under altandörrar och på liknande ställen så att myrorna inte tar sig in.

Använd myrdosor om du inte blir av med dem.

Om du har stora problem kan du kontakta Anticimex. Har man svårt att få bukt på myrornas närvaro kan problemet fortgå under en längre tid.

Misstänker du brun trämyra inomhus bör du låta detta inspekteras.

Källa: Anticimex.