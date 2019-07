Miljöpartiet vill införa bensinförbud i Dalarna: ”Vi måste sätta höga mål om vi ska komma någonstans”

Till 2030 ska alla fossila drivmedel vara utfasade. Det vill Miljöpartiet i ett nytt förslag som Per Bolund (MP) berättade om på söndagen under Almedalsveckan i Visby. Partiet vill storsatsa på etanol, biogas och så kallas biodiesel. Man vill även att de som äger en bensinbil ska få stöd att konvertera om dem – men inte de med dieseldrivna fordon. Per Bolund gör bedömningen att de bilarna kommer att kunna gå på de fossilfria drivmedlen utan att motorerna konverteras.

Maj Ardesjö (MP), som är distriktets vice ordförande samt ordförande och språkrör i Falun, säger att förslaget ligger i partiets linje och att hon stöttar det till 100 procent. Däremot har man ännu inte lyft frågan i styrelsen hur förslaget rent praktiskt ska genomföras i Dalarna.

– Att samhället ställer om till fossilfritt är ett konstant pågående arbete där de populära drivmedlen som bensin och diesel byts ut mot el, biodiesel och biogas. Men en sådan här stor omställning tar tid och kräver mängder av planering.

Hon betonar att man inte är ute efter att införa något förbud mot bilar.

– De som bor på landsbygden och behöver bil ska såklart även kunna ha det i framtiden, det handlar inte om att vi vill förbjuda bilanvändandet. Jag vet att kollektivtrafiken inte är stark på landsbygden och det finns dem som behöver bil, oavsett vad. Däremot vill vi byta ut de drivmedel som inte är hållbara i det långa loppet. Sen handlar det också om att kunna göra det på ett ekonomiskt hållbart sätt.

Miljöpartiet vill ligga i framkant med att bland annat lyfta fram den nya elbilstekniken som slagit igenom de senaste åren – och som fordonstillverkarna kämpar desperat med att utveckla. De vill även sätta press på andra partier, berättar hon.

– Vi måste sätta höga mål och vi ska komma någonstans. Men tro mig, våra barn och barnbarn kommer att tacka oss för det arbete som vi gör ni, säger Maj Ardesjö.