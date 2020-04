Miljonsvinnet från kollektivtrafiken – ny chef på gång efter sparkade Benjaminsson

I februari beslutade regionfullmäktige att låta regiondirektören utse de högre cheferna i regionen - och inte som tidigare personalutskottet under Dalasamverkans tid vid makten.

Under våren har en rekryteringsprocess pågått för att hitta en ny chef för kollektivtrafikförvaltningen, efter sparkade Bengt Benjaminsson. Nu har processen gått in i en avgörande fas. Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg meddelar tidningen att slutintervjuer med ett fåtal kandidater just nu p¨ågår - och att processen troligtvis kan slutföras i nästa vecka.

Rekryteringen hoppas bidra till en stabilare arbetsmiljö för medarbetarna. Tiden sedan avslöjandet om det misstänkta mångmiljonsvinnet för sjuk- och färdtjänstresor har tagit hårt på förvaltningens medarbetare. Regiondirektör Karin Stikå Mjöberg har sedan i februari formellt verkat som tillförordnad förvaltningschef. I praktiken har Joakim Bergman - tf. biträdande förvaltningschef - agerat som chef i det dagliga arbetet.

– Det har minst sagt varit ett tufft och hårt arbete för oss alla. Vi behöver ordning och reda, säger han.

Sedan misstankarna om miljonsvinnet uppdagades har fyra högre chefer från tidigare Dalatrafik stängts av. Två har fått lämna sina jobb i uppgörelser med regionen. En polisutredning inleddes i början av året och pågår fortfarande, under ledning av åklagare Ludmila Pronko.

Under våren har förvaltningen jobbat med, bland annat, organisationen av förvaltningen, stoppa "blodflödet" av pengar, ge personalvård, samt genomlysa och kontrollera alla avtal som gjorts tidigare av Dalatrafik. Utöver det har det dagliga och långsiktiga planeringsarbetet och styrningen av länets kollektivtrafik pågått.

– I det arbete som kommer framgent är en ny förvaltningschef mycket viktig. Denne ska påverka hur fortsatta arbetet ska läggas upp, vilken ledning och vilka nya chefer som ska anställas, säger tf biträdande förvaltningschef Joakim Bergman.