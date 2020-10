Miljoner svenskar kan bli utan TV4 på fredag – ny kamp mot klockan för mediejättarna

Det var förra året som ett tv-bråk mellan Tele2 och Telia blossade upp.

Tele2 äger Com hem och Telia TV4.

Parterna kom inte överens om ett avtal sinsemellan vilket ledde till att miljoner svenskar tvingades klara sig utan TV4-kanalerna under en tid.

Först dagar innan jul lyckades parterna komma överens och kanalerna var tillbaka i rutan.

Men nu när förhandlingar om det nya avtalet är igång riskerar samma situation att uppstå igen.

I ett pressmeddelande på Com Hems hemsida skriver företaget:

"Lyckas vi inte komma överens inom kort innebär det att Com hem och Boxers 2,1 miljoner hushåll kan förlora TV4-kanalerna och C More från och med klockan 23.59 den 30 oktober".

De kunder som i sådana fall drabbas av släckningen kommer att kompenseras, skriver Com hem:

"Samtliga kunder kommer då få individuell information om vad det innebär, baserat på respektive kunds nuvarande abonnemang."