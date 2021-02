Miljökontoret har tröttnat – skandalhusen blir en fråga för Stadshuset: ”Inte människovärdigt”

Föreläggande efter föreläggande. Vite efter vite. I flera års tid har kommunen försökt förmå fastighetsägaren i Blötberget att åtgärda de numera fallfärdiga husen.

I ett sista desperat försök beslutade politikerna i miljö- och byggnämnden på onsdagen att, utifrån miljöbalken, införa förbud mot att använda ”Blå villan” och det rikskända ”ispalatset” för bostadsändamål. I beslutet ingår även ”ispalatsets” grannhus på Kaveltorpsvägen.

– Avloppsvatten flyter i källaren, det är kallt, smutsigt och när man tänder lampan i köket går spisen på. Till slut är det inte människovärdigt, säger Åsa Lindqvist om miljön inne i husen.

Fortsätter ägarföretaget SR Team Städ att hyra ut bostäder i de tre husen hotar viten på totalt 300 000 kronor.

– Vi vet redan att det här inte kommer att hjälpa, men det är så långt vi kommer. Jag kan förstå att människor, framför allt de som bor i Blötberget, undrar varför kommunen inte gör något. Men vi har gjort hur mycket som helst inom ramen för vår lagstiftning.

Alternativet som kvarstår är att ansöka om tvångsförvaltning hos hyresnämnden. Görs bedömningen att husen är bortom all räddning kan kommunen via Nacka tingsrätt därefter begära att få lösa in fastigheterna – för att i nästa steg riva dem.

De besluten kan dock inte Åsa Lindqvist och kollegorna på miljö- och byggkontoret fatta på egen hand.

– Jag vet inte hur de tänker agera, men jag har lyft frågan om hur vi ska gå vidare till Stadshuset. För något måste göras.