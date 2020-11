Miljardregn efter SHL:s nya tv-avtal – så mycket uppges klubbarna få: ”Starka framöver”

Sex nya år för SHL i C More. Och över fem miljarder in i ligan.

Det uppger Hockeynews att det nya avtalet är värt.

De skriver att det enligt deras uppgifter är värt 850 miljoner kronor per säsong, men årligen ska öka och slutligen landa på över 900 miljoner kronor per år i slutändan.

Redan i dag är tv-avtalet omtalat och ger klubbarna omkring 45 miljoner kronor om året. Men det är kommer enligt Hockeynews att öka till 60–65 miljoner om året.

Men siffrorna bekräftas inte av SHL:s medierättsansvarige.

– Jag kommenterar inte innehåll vad gäller pengar, säger Erik Strandmark till Hockeynews.

– Jag tycker det är väldigt stort att vi under den tid vi är i nu så har vi en vinnande budgivare och en nuvarande partner som tror väldigt starkt på SHL långsiktigt. Det är stort. Förhoppningsvis sänder det en bra signal både internt och externt att vi är starka framöver, säger han.