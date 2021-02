MIK-kullornas succé fortsätter – har samlat in tusentals kronor till klubben: ”Jag blir alldeles rörd”

2018 drog Carina Kronquist ihop ett 50-tal kullor för att stötta Mora IK på bortaplan mot Färjestad. Det var början på något som skulle visa sig växa stort.

För nu har MIK-kullorna, som de kallar sig själva för, fått närmare 450 följare på sin Facebook-grupp. Där håller de igång snacket när inte hela gänget kan gå på match.

Engagemanget har alltså ökat med flera hundra personer.

– När vi åkte på den här resan var det många äldre som följde med och jag tror att de har fått ett sammanhang. Innan har kanske många gått på hockey med gubben och varit som en bisittare. Nu har de ett eget sammanhang. Det gör oss starka som grupp och det finns många i vårt gäng som har ett sånt hjärta för den här klubben och jag vill verkligen lyfta fram dem. Jag tror att de verkligen får leva ut nu, förklarar Carina Kronquist.

Hur känns det att ni har ökat?

– Jag blir ju rörd av det här, alltså! Även om vi är mitt inne i en pandemi så är vi större än nånsin. Jag har nästan velat be alla att bromsa, för jag vill inte be om att de ska skänka pengar hela tiden. Nu får vi inte ens gå på matcher och sen ska man be dem skänka pengar. Det är soffbiljetter, enkronasmatch och så ska vi köpa en spelare också.

Jag tror inte att det finns någon annanstans

Två av dem som är med i supportergruppen är Ulla-Karin Ernlund och Mait Lindh.

– Det är för mig en självklarhet att vara med i det här härliga gänget. Tyvärr missade jag den första grejen när de drog till Karlstad, men sen har jag varit med. Vi har en jättefin gemenskap och det är jätteroligt att vara med, säger Ernlund.

– Jag jobbar egentligen som arenavärd, men det går inte nu under pandemin. Jag känner mig mycket yngre i de här sammanhangen. Det är så inspirerande, säger Mait Lindh.

Hur unik är den här grejen – att ni är ett supportergäng som enbart består av kvinnor?

– Jag tror inte att det finns någon annanstans. Alla har ett unikt intresse för hockey, och vi brinner för vårt lag. Vi vill att klubben ska överleva, säger Ulla-Karin Ernlund.

Föreningen är helt tagna på sängen av det här

Inför matcherna har varje spelare i Mora en sponsor som de blir presenterade av. Det är alltså företag som betalar en viss summa för att få ha sin logga på jumbotronen när spelaren blir presenterad. Nu har MIK-kullorna totalt sex (!) spelare som de har "köpt". Det har lett till att kullorna till och med har blivit bronssponsor till föreningen, vilket innebär att de har samlat in 100 000 kronor den här säsongen.

– Jag slängde ut frågan till Peter Masuhr (marknadsansvarig) om Matteus (Ward) var ledig. Sen fick jag ett pris och lade ut det i vår grupp. Det swishades konstant i två dygn, berättar Carina Kronquist.

Vad betyder det för er?

– Det är också det som gör att gruppen sluts samman.

Hur upplever du att responsen från spelare och verksamma inom föreningen är?

– Föreningen är helt tagna på sängen av det här. De är så glada. En del supporterklubbar brukar kräva en del av klubben, men vi har aldrig krävt nåt från dem. Det är vi som supportrar som ska stötta klubben, avslutar hon.