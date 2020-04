Metalbandet från Dalarna aktuella med live och album – påverkas av corona: "Får tänka utanför boxen"

Det blev inte som de hade tänkt – Först ett debutsläpp av ett fullängdsalbum och sedan ner i Europa. Tre turnéer inplanerade. Coronaviruset slaktade alla planer.

Något de hade sett fram emot.

– Vi har många lyssnare utomlands så det hade varit roligt att spela och träffa dem, så nu väntar vi och får se vad som kan bli av, berättar sångerskan Emma Näslund.

För stunden har bandet ändå en del att göra. Som att ha releasefest och spela in två videor.

Vi sitter i Studiefrämjandets lokal, där bandet ska repa inför releasefesten den 3 april. Bandet spelar på Kulturhuset Tio14 i Falun utan publik, där konserten direktsänds på DT:s hemsida.

– Det är första gången vi gör något sådant. Det kanske blir stelt mellan låtarna, men vi får låtsas det är en musikvideo, säger gitarristen David Rosberg och skrattar.

– Vi hoppas att några fans utomlands kommer följa konserten, men man kommer sakna att prata med folk efteråt. Det är ju sjukt roligt att träffas efter konserten, säger Emma.

Hajpen runt Gaupa är en märklig historia. Bandet hade inte spelat mer än tre gig innan de fick spela på Sweden Rock festival. Sedan dess har de bland annat spelat på Sabaton Open Air och Krökbacken.

– Vi hade spelat in låtarna "The Drunk Autopussy Wants To Fight You" och Bergatroll utan att släppa dem. Sedan kom David på en videoidé till “The Drunk Autopussy Wants To Fight You” som vi spelade in och i och med det började det rulla på. Då valde vi att snabbt spela in våran debut EP för att kunna släppa den i samband med Sweden Rock spelningen, säger Emma.

Efter den tidiga framgången blev de kontaktade av ett tyskt distributionsbolag som ville ge ut vinylskivor med bandet. Albumet "Feberdröm" släpps även den på vinyl, och digitalt av Dalapop.

– Dalapop har varit grymma och hjälper till med mycket, säger Emma.

Vad är det med katter egentligen, apropå era skivomslag?

– Jimmy är våran "cat crazy lady", han har fem katter hemma, säger Emma och skrattar.

Bandnamnet Gaupa betyder på jämtländska "lodjur". Emma och David är också från Jämtland. Men det var via Boomtown i Borlänge som bandmedlemmarna träffades.

Jimmy Hurtig, Daniel Nygren och Emma snackade om att börja spela ihop. Så Daniel frågade David och Erik "Jerka" Sävström om de ville vara med och spela.

Drömmen om att kunna livnära sig av musiken åtminstone på halvtid hägrar, även om de är nöjda med att bara få spela.

– Vi har flest fans i USA faktiskt, det vore kul att kunna göra en turné där nån gång, säger Daniel.

Det är dock Emma som får mest beundrarbrev, en kvinnlig sångerska inom genrén är ovanlig.

– Det är mest skäggiga snubbar som jag annars, muttrar Jimmy.

Gaupa spelar psykedelisk progressiv stonerrock med doom-influenser. Tänk en kombination mellan Doors och tung hård rock med tunga dominerande gitarriff så kommer man en bit nära soundet.

– Vi spelar rock helt enkelt, vi är kompisar som spelar och tycker om det vi gör, säger David.

Det som började lättsamt har blivit seriöst. Under vintern har många möten hållits för att klara av allt administrativt. Bandet har ingen ledarfigur och är helt demokratiskt menar de själva. Musiken skrivs ihop, och startar ofta med ett gitarriff.

Emma skriver texterna som kan handla om alla livets ämnen.

– Texterna på nya albumet genomsyras av att vara less och söka efter något större, men vi skriver ingen på näsan, man får ta till sig det man vill, förklarar hon.

Musiken kallar bandet själva för "drömsk" och sångerna sjungs mest på engelska, men har ofta svenska titlar, så som "Alfahonan" eller "Grycksbo" på nya albumet.

– Det är nog enda gången Grycksbo får en sång tilldelad sig, säger Jimmy och skrattar.

Trots att bandet inte från början har marknadsfört sig speciellt så spred sig ryktet via folkmun. Idag får de extra hjälp från Dalapop och bandet har numera fans från hela världen.

– Nord- och sydamerika, Australien, Europa... det är bara Asien vi inte nått ut till, berättar Jimmy.

Hur påverkar corona er nu, förutom inställa spelningar?

– Det är bara att vänta ut det, säger Daniel.

Emma tror ändå att situationen kan medföra något positivt.

– Jag tror att artister och bokningsbolag tvingas bli mer kreativa i detta läge och får tänka utanför boxen, till exempel genom att livestreama musik. Och förhoppningsvis taggar folk till så att fler går ut och upplever konserter när man väl får gå ut på events igen, säger Emma.