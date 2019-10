Invånarna i Dalarna lämnade i genomsnitt in 44 kilo matavfall till insamling under 2018 enligt statistik från Avfall Sverige som nätbutiken Matsmart sammanställt. Totalt samlades 14 000 ton matavfall in.

Det är tio kilo mer än 2017 men på längre sikt är ökningen mindre. Från 2015 har insamlat matavfall per person ökat med tre kilo.