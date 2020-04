Mer gifter på garveriområdet - halter av miljögiftet PFAS finns i grundvattnet

– Vi hade ingen vetskap om tidigare och det här innebär att projektet med sanering av området drar ut på tiden, säger projektledaren Gisela Åberg på miljökontoret i Malung.

PFAS( perfluorerade och polyfluorerade ämnen) är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier. De används bland annat till teflon, flamsäkra produkter och impregnering av tyger, brandskum och finns i låga halter överallt i vår omgivning. PFAS bryts inte ned i miljön och ämnena har identifierats som hälso-och miljöfarliga vid intag under längre tid, enligt Naturvårdsverket. Den vanligaste källan för människor att få i sig PFAS är genom dricksvatten och livsmedel, antigen via maten eller indirekt via förpackningen.

Det mesta talar för att föroreningen av PFAS-ämnen i grundvattnet vid garveriområdet härrör från tidigare produktion på området.

Nedströms älven finns en av kommunens största vattentäkter som förser Malungs tätort med dricksvatten. Det är även anledningen till att kommunen och det kommunala vatten-och avfallsbolaget Vamas hållit en tät dialog sedan föroreningarna hittades i grundvattnet vid gamla garveriet. Vid kontinuerliga provtagningar på vattnet i vattentäkten har man inte påvisat några PFAS-halter i dricksvattnet som levereras från vattenverket.

– Det känns ändå bra att det inte spridit sig dit, konstaterar Gisela Åberg.

Den nya upptäckten av föroreningar innebär att den planerade saneringen kommer att dra ut på tiden. Mycket talar även för att saneringskostnaderna kommer bli högre än de 30 miljoner kronor som man tidigare beräknat att det skulle kosta.

– Vi hoppas att vi ska vara klara någon gång under hösten eller fram på vinterhalvåret med hur saneringen ska gå till och kunna lämna in en kostnadskalkyl till Naturvårdsverket säger Gisela Åberg.

Sedan tidigare är det klart att Naturvårdsverket (staten) ska stå för saneringskostnaderna.

I dag är hela garveriområdet inhägnat och man avråder även människor att bada i älven upp till 200 meter nedströms från den gamla fabriksfastigheten. Skälet till det är att man konstaterat förhöjda halter av föroreningar på botten av älven. Man räknar även med att själva saneringsarbetet i älven kommer att bli komplicerat,

Malungs garveri grundades 1888 och verksamheten pågick fram till 2005. Krom och andra tungmetaller har under årens lopp släppts ut via ledningsnät eller dumpats i älven. Man har även konstaterat att hanteringen av kemikalier bidragit till föroreningen av marken på området. Sommaren 2014 ödelades hela garveriet vid en omfattande brand.