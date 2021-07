Mer än tusen liter öl över gränsen – man åtalas för smuggling

I stämningsansökan framkommer att en man i 50-årsåldern anklagas för att ha smugglat 1 490 liter sprit in till Sverige. Mannen är hemmahörande i Falu kommun och han åkte fast i tullen när han korsade gränsen mellan Danmark och Sverige i december 2020.

Den tilltalade mannen ska även ha försökt föra in ungefär 20 liter vin och ett antal flaskor med sprit. All alkohol som den tilltalade förde in i landet har, enligt åklagaren, inte anmälts till Tullverket. Därmed åtalas han för smuggling.

Som bevis har åklagaren till sitt förfogande både kvitton och bilder på alkoholen. Bevisen är tänkta att bekräfta smuggelgodsets utseende och hur det transporterats samt hur den tilltalade färdats.

Den åtalade mannen förnekar brottet.