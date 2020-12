Mer än dubbelt så dyrt för vuxna att bada i nya badhuset: "Det är en barn- och ungdomssatsning"

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om entrépriser för att bada i nya badhuset på Lugnet. I badhuset som kommer att öppna under 2022 kommer barn under 12 år att gå in gratis. Idag är den gränsen 4 år.

Flera nya åldersgränser kommer också att gälla när badhuset öppnar. Ungdomar mellan 12-17 år kommer att få betala halva entrépriset på 75 kronor, och vuxna, nu från från 18 år betalar 150 kronor för en enkel biljett.

Pensionärer kommer också få betala en högre summa i nya badhuset och beloppet kommer att bli 75 kronor. Den siffran ligger idag på 30 kronor.

– Sen kommer det att finnas möjlighet att köpa kort med olika rabatterbjudanden för den som badar ofta. Men det är en barn- och ungdomssatsning, så det vi inte får in i entréavgifter på barnen kommer de vuxna att få betala, så är det, säger Svante Parsjö Tegnér.

Kultur- och fritidsnämnden har också beslutat att "vid tjänlig väderlek är bassänger tillgängliga både ute och inne samtidigt"

– Som det är nu kan man bara ha öppet en bassäng i taget, ute eller inne. Sen kommer det att bli en gemensam reception och man ska kunna ha öppet både ute och inne samtidigt.

Den omdiskuterade relaxen högst upp i det nybyggda badhuset diskuterades under senaste sammanträdet.

– Vi hade en vägledningsdiskussion om relaxen, och där är tanken att det ska bli ett ett landskap med både bastu och avdelning där man kan koppla av och sen ett antal mindre pooler utomhus. Vi har räknat på att om vi får 17 000 besökare per år så kommer vi att gå runt med ett mindre överskott, säger Parsjö Tegnér.

Vad kom ni fram till mer?

– Nämnden är överlag positiv till det här och vi tror att det kan vara en bra idé. Det finns ett väldigt bra kalkylunderlag. Vi hoppas på en relax som blir intäktsfinansierad, vilket innebär en entréavgift på 250 kronor och 17 000 besökare per år.

När tar ni beslut om relaxen?

– Beslutet om relaxen tänkte vi på Kultur- och fritid ta i januari. Men det kommer att bli ett positivt beslut, sen ska vi skicka det vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

När kan ett slutgiltigt besked komma?

– Om jag får gissa lite så borde det kunna komma i mars eller april, säger Svante Parsjö Tegnér.