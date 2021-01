Mer än 700 personer i länet har fått andra vaccindosen – så ser tidsplanen ut för riskgrupper och allmänheten

Enligt Region Dalarna har nu 9 467 personer i länet fått sin första vaccindos, jämfört med 6 446 personer förra veckan. Det innebär att ytterligare drygt tretusen har fått sin första vaccindos.

Även 735 personer har nu fått sin andra dos. Det är en klar ökning jämfört med 21 personer förra veckan.

Regionen påpekar dock i pressmeddelandet att siffrorna avser registrerade doser och att rapporteringen släpar efter något.

”Vi följer vår plan och får ut vacciner till personer i riskgrupper i en snabb takt. Vad vi kan utläsa av statistiken från Folkhälsomyndigheten så ser Region Dalarnas vaccinationsgrad mycket bra ut just nu”, säger Sofia Jarl (C), hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.

Enligt lägesrapporten har Dalarna fått 12 300 vaccindoser och totalt har alltså 10 202 doser getts till personer.

Region Dalarna går även ut med en tidsplan för riskgrupper, äldre och allmänheten:

”70 år eller äldre vaccineras under februari och mars Vaccinering mot covid-19 beräknas kunna påbörjas i mitten av februari för gruppen som 70 år eller äldre. Region Dalarna kommer att kalla gruppen som är 80 år eller äldre via brev eller telefon. De som är allra äldst kommer få möjlighet att vaccinera sig först.

Den som är mellan 70 och 79 bokar själv vaccinationstid genom att logga in på 1177.se. Den som inte själv kan boka via e-tjänsterna kommer att få hjälp via telefon. Region Dalarna kommer att informera om när bokningen öppnar, det går inte att ställa sig i kö till vaccination just nu. Tillgången på vaccin påverkar hur många vaccinationstider som kommer att finnas tillgängliga”.

Övriga riskgrupper vaccineras under mars och april

”Personer som är 18–69 år och som tillhör en riskgrupp för covid-19 beräknas kunna bli vaccinerade mot covid-19 under mars och april. Denna grupp kommer att få en kallelse till vaccination via brev eller telefon från sin vårdcentral.”

Allmänheten vaccineras successivt under mars till och med juni

”Alla från 18 år och uppåt kommer att erbjudas vaccination successivt från och med mars till och med juni. Tillgången på vaccin styr takten. Vaccination kommer kunna bokas på 1177.se. Det går inte att boka tid nu utan Region Dalarna kommer att informera när bokningen öppnar för allmänheten.

Allmänheten kommer att vaccineras på vårdcentraler och andra vårdmottagningar, men även i externa större lokaler för att skapa goda flöden och undvika köbildning. Exakt vilka lokaler som kommer att användas är ännu inte klart.”