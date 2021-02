Melloaktuelle Tusse om att få covid-19, rasismen efter Idol och att ställas mot schlagerdrottningen: "Många var inte okej med att en mörk kille vann"

Tousin Chiza, eller "Tusse" som de flesta känner honom som, blir 30 minuter sen till intervjun. Batteriet i bilnyckeln hade laddat ur och hans mamma fick komma till undsättning – en fadäs som i sig avslöjar en viktig milstolpe.

– Jag har tagit körkort, säger han med en segergest när han dyker upp.

– Det är så skönt, och nu kommer allt att bli mycket enklare.

19-åringen färdas nämligen ständigt mellan två världar: den hemma i Tällberg där han de senaste veckorna slitit med sitt gymnasiearbete och den i huvudstaden där allt fokus ligger på hans stundande deltagande i Melodifestivalen.

– Jag har opponering på gymnasiearbetet nu på fredag vilket jag är väldigt stressad över. Och sedan har jag rep inför mello i morgon och på torsdag. Så det är två helt olika världar, men samma typ av stress, säger han.

Det är jättekonstigt att helt plötsligt bli vuxen över en natt och styra och ställa

Han konstaterar att körkortet kanske ger några vuxenpoäng, men att han fortfarande ofta känner sig betydligt yngre än vad han är.

– Det är helt sjukt. Inför mello är det ju jag som styr. Jag är bossen och ska liksom anställda och ha lönesamtal med dansarna, sångpedagogen och stylisten. Det är jätteläskigt, säger han.

– Det är jättekonstigt att helt plötsligt bli vuxen över en natt och styra och ställa. Så det är den största utmaningen just nu. Och sedan själva numret såklart. Jag ska ju inte bara vara "head of administration" utan även artist och stå på scenen. Och det känns lite som att jag glömmer bort det ibland...

Beskedet om att han kommit med i Melodifestivalen fick Tusse i höstas. Han satt på ett kafé i Borlänge och pluggade när skivbolaget ringde och gav honom nyheten.

– Jag skrek rakt ut, säger han och skrattar.

– Det hade aldrig fallit mig in att jag skulle kunna få vara med i mello – inte ens under Idol-tiden. Mest för att det är så stort, och just därför har det väl aldrig varit en dröm jag haft. Men de tankarna försvann när jag hörde låten för första gången.

Jag minns när jag såg att jag ska tävla mot Charlotte Perelli, schlagerdrottningen liksom... Då tänkte jag att "eh, va?!

Har känslan du hade när du fick beskedet lagt sig nu?

– Den kommer till och från. Jag minns när jag såg att jag ska tävla mot Charlotte Perelli, schlagerdrottningen liksom... Då tänkte jag att "eh, va?!". Hon har ju vunnit Eurovision och jag har sjungit Hero som hon vann med 2008 flera gånger, och nu ska jag plötsligt stå på samma scen? Det är sjukt.

– Och de andra som tävlar – som Eric Saade. Varje gång han var i stan drog man dit med familjen och sjöng med i alla låtar. Samma sak med Danny Saucedo som jag sett live flera gånger, sett upp till och aldrig i mina vildaste drömmar trott att jag skulle stå på samma scen som...

Man kan till exempel inte ha en swimmingpool på scen. Tro mig – jag försökte...

Tusse är med i den tredje deltävlingen som sänds 20 februari. Mellokarusellen har dock snurrat ända sedan i november.

– Vi började planera i november och sedan började repen. Under hela vinterhalvåret har de sedan lagt ut reptider där man, tillsammans med SVT:s team, får bygga upp numret från grunden – vad man ska göra på scen och hur den ska se ut till exempel, berättar han.

– Jag har mycket att säga till om, men sedan finns det såklart gränsen. Man kan till exempel inte ha en swimmingpool på scen. Tro mig – jag försökte...

Låten "Voices" liknar enligt honom själv vinnarlåten "Rain" som han kammade hem Idol med 2019.

Vi alla måste komma ihåg att vi har mer saker gemensamt än vad som skiljer oss åt

– Den handlar om gemenskap, frihet och hopp. Och jag har sagt att den här låten är till alla som känner sig ensamma, vilket ju jättemånga gör ju nu i coronatider, säger han.

– Och även när det kommer till allt annat som händer i världen just nu så behöver vi hopp tror jag. Vi alla måste komma ihåg att vi har mer saker gemensamt än vad som skiljer oss åt. Och det tycker jag att den här låten fångar.

Hur låter den rent musikaliskt?

– Det är en stor, mäktig och poppig låt. Någon kommer säkert kalla den för en ballad, men jag tycker nog inte det även om den har lite av den känslan, säger han.

– Den låter väldigt modern och cool, samtidigt som den fångar upp vad en mellolåt ska vara. Och så kommer framträdandet också vara.

När det kommer till det tystnar dock Tusse, och man märker att han väljer sina ord med omsorg.

– Kontraktet säger att det ska vara hemligt, men inte hur hemligt utan det är en tolkningsfråga. Men jag har valt att tolka det som superhemligt, säger han och skrattar.

– Jag får väldigt mycket frågor både i intervjuer, av kompisar och familjen. Men inte ens de vet. Under Idol och Talang så fick man inte heller berätta, men då berättade jag för alla jag kände... Så jag har varit superhemlig för första gången i mitt liv. Men jag tror att det är för att vi har någonting bra och jag vill liksom hålla på det...

Några detaljer slinker dock ut efter en stund...

– Det kommer finnas vatten under framträdandet. Men inte verkligt vatten direkt... Själva storyn är att det kommer vara en kamp på scen, avslöjar han med ett hemlighetsfullt leende.

En av de största utmaningarna har varit att sätta igång artisten "Tusse", konstaterar han.

– I och med pandemin har ju allting ställts in, så jag har inte sjungit på riktigt sedan i september... Och det är ju en motor man måste sätta på igen.

Har du inte ens gått runt och sjungit där hemma?

– Nej, inte alls. Jag har ju plugg och sånt. Det brukar vara en självklarhet att jag sitter hemma och sjunger, men inte längre.

Förutom inställda framträdanden som drabbades Tusse av pandemin på ett betydligt närmre sätt.

– Jag blev sjuk och testades positivt en vecka innan julafton. Och då började man ju fundera hur julen skulle bli. Men dagen innan julafton hade det gått rätt antal dagar och jag var symptomfri, berättar han.

Hur sjuk blev du?

– Första helgen var ganska jobbig och jag hade ont i ryggen och halsen. Men resten av veckan var det mer som en förkylning. Så jag log mest och sov och familjen var jättestöttande och kom med mat, godis och fika hela tiden. Så jag njöt av att få vara den som blev omhändertagen.

Förutom att bli ompysslad så kan han även se andra personliga fördelar med pandemin.

– Det som är skönt är att jag inte behöver känna att jag sviker mina kompisar när jag inte är med socialt – för det finns ju inget socialt liv, säger han och skrattar.

– Om det fanns det hade jag kraschat, för då hade jag suttit inne själv, bara jobbat och repat medans alla andra var ute och hade kul. Så det är min tröst, för jag missat liksom ingenting...

På grund av just pandemin så kommer Melodifestivalen i år att genomföras helt utan publik – något som Tusse konstaterar blir en utmaning.

– Dels blir det en utmaning att känna att det är mello. Jag har suttit i publiken och det är ju alltid ballonger, god stämning och galna kids. Så den delen kommer man ju sakna, säger han.

– Men det ger nog också ett annat fokus. Nu ska allt till tv-tittarna, så vi kommer fokusera på att göra det numret perfekt. Men visst kommer det nog att bli väldigt tekniskt och fyrkantigt jämfört med när det är publik.

Där tror han dock att han har en fördel från sin tid i Idol. Och det finns även andra erfarenheter som han tror kan vara en stor fördel.

– Jag kommer för det första inte ta det lika hårt om jag åker ut, men sedan har jag även lärt mig att ta och hantera kritik från sociala medier och folk utifrån, säger han.

Det var många som inte var okej med att det var en mörk kille som vann

Var det mycket sådant efter Idol?

– Oh ja, det är folk som kollar, tycker och skriver hela tiden. Efter finalen var det riktigt grovt. Det var många som inte var okej med att det var en mörk kille som vann...

Hur hanterade du det?

– Jag försökte väl tänka att de har den åsikten och det har inte jag – end of story. För det finns ingen värld där jag skulle vara okej med att man säger så, och de ser säkert ingen värld där de inte får uttrycka sig som de vill. Så jag tror att jag tröstar mig med att vi alla är olika.

Hur kan du vara så diplomatisk?

– Jag vet inte riktigt. I grunden är jag väl förbannad, men samtidigt har de inte skrivit att de vill mig något illa. Om de hade skrivit till exempel "vilket förjävligt framträdande" så hade jag nog blivit lite ledsen, men det är en annan grej om man bara kastar ur sig någonting helt meningslöst.

– För mig handlar det om två olika sätt att bli sårad på. En del är kritiken från folk som inte tycker att det är bra och den andra är kritiken för att jag är jag. Och den sista kommer aldrig komma hit, säger Tusse och lägger handen på hjärtat.

Reaktionerna efter beskedet att han kom med i Melodifestivalen har dock bara varit positiva säger han.

– Och det är jag så tacksam för. Under de flesta intervjuer jag gjort den här veckan har det nämnts att jag är fyra på bettinglistorna efter Danny, Eric Saade och Dotter. Och då får jag panik...

Du är före Charlotte Perrelli alltså?

– Jag vet, jag vet, jag vet! Alltså, det är ju helt galet. Man är ju bara en liten unge, vad har man att komma med?