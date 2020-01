Melins förvånande ord efter torsken mot tabelltrean: "Något av det bästa vi gjort"

MER: Leksand pressade Örebro – nollades ändå i Tegera Arena

Nästan fyrtio skott.

39 närmare bestämt.

Men det blev inga Leksandsmål mot Örebro.

Det blev istället en ödesmättad styrning på ett av gästernas skott, som gick via Fredrik Forsbergs skridsko in i mål, som istället blev det lilla, lilla mellan vinst och förlust under torsdagskvällen.

– Det är otroligt synd på en bra match från vår sida. Personligen tycker jag att första perioden är något av det bästa vi gjort den här säsongen. Egentligen spelar vi bra hockey genom hela matchen och är riktigt nära men ja...

– Vi får inte till det där sista, säger Leksandstränaren Roger Melin efter Örebroförlusten.

För lägen, det fanns det som sagt.

Redan efter två perioder hade hemmaspelade Leksand bombat Dominik Furch, likt en skärgårdsand, med 30 omgångar skotthagel.

I den efterföljande perioden fyllde man sedan på med ytterligare nio.

Utöver Örebromålvakten går också att addera en urstark Stefan Warg framför gästernas kasse.

Som bland annat motade undan tre, raka möjligheter signerade Martin Karlsson.

Pucken ville helt enkelt inte in bakom Furch.

Varken då eller senare.

Ännu en match med mycket skapade chanser – men svårare med målen. Vad tänker du kring det?

– Vi har chanserna ikväll, absolut. Men man får inte räkna bort att dom (Örebro) hade en otroligt bra målvakt idag också plus att de är otroligt rappa på att rensa bort returer framför eget mål och ta bort folk i närområdet. Det får man ge dom, att de är bra på de två punkterna. Och det gör det ännu svårare för oss.

Men de här uteblivna målen – det är ett scenario du känner igen.

– Ja, visst är det så. Men idag tycker jag att vi spelar moget och med bra bedömningar. Men... ja... det är otroligt små marginaler som är skillnaden för oss idag.

Roger Melin avslutar.

– Jag tycker vi gör en bra insats idag. Det är såklart viktigt för oss att vara kliniska på våra chanser. Men det vi presterar idag är – i perioder – faktiskt bland det bättre vi gjort.