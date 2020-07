Medlemmarna räddade föreningen under coronakrisen: ”Så viktigt för så många”

Sedan coronan kidnappade världen i början av våren har den annars så välfyllda bridgelokalen i korsningen där Skolgatan och Engelbrektsgatan möts stått tom och öde. All verksamhet ställdes in över en natt på grund av rädslan för covid-19 och ovissheten har varit stor när spelarna skulle kunna komma tillbaka.

– Det har varit jättetråkigt, de flesta kommer hit och spelar två-tre gånger i veckan, och över en natt så försvann allt. Det har med andra ord varit en ganska tråkig vår, säger Birgitta Sundling Zetterberg, ordförande i Ludvikas seniorbridge.

Den pågående coronapandemin har drabbat alla, mer eller mindre. Men det är ingen hemlighet att det är de äldre som har fått sina liv förändrade mest i virusets spår. Då covid-19 är direkt livshotande för dem har många tvingats spendera våren hemma, utan möjlighet till fysiska möten med vänner och familj.

– Bridgen är så viktig för så många. Den innebär att man har en fritidssysselsättning och erbjuder ett socialt umgänge som betyder jättemycket, säger Birgitta Sundling Zetterberg.

Men det är inte bara spelarna som har drabbats av pandemin. Under våren har klubben varit nära att gå under då inkomsterna gick ner dramatiskt när alla aktiviteter ställdes in.

– Vi har ju såklart varit tvungna att betala hyran på lokalen under våren ändå, Men när vi inte har kunnat spela har det inte heller kommit in några pengar. Så precis som för många andra föreningar var vi väldigt oroliga för hur vi skulle klara oss ekonomiskt.

Hur löste ni de ekonomiska problemen?

– Det var våra medlemmar som räddade oss. De har gett bidrag och betalat trots att de inte har kunnat spela, så det är till stor del tack vare dem att vi nu kan dra igång igen.

Den långa bridgefria våren är nu över. Tack vare ett specialkonstruerat plexiglasskydd, även kallat ett "bordskryss", som Svenska bridgeförbundet har tagit fram, är det nu aktivitet i bridgelokalen igen.

Bordskrysset gör att alla fyra spelarna har plexiglas mellan varandra för att minimera risken för droppsmitta. Men Ludvikas seniorbridge har också vidtagit andra försiktighetsåtgärder. Till exempel sätts varje kortlek i karantän i fyra veckor efter att den har använts, och all kontanthantering har upphört. Men även om det är många nya regler som måste följas var stämningen på måndagsbridgen entusiastisk över att det är tillåtet att spela igen.

– Det är så roligt att få spela igen. Många av oss har suttit hemma utan att ha fått träffa vänner eller barn och barnbarn under hela våren. Att då få komma hit, träffa folk och spela bridge igen känns jättebra. Men det är jättemycket eget ansvar, man får ju absolut inte komma hit om man är det minsta förkyld. Det är jätteviktigt om vi ska kunna fortsätta spela, säger Birgitta Sundling Zetterberg.

Uno Andersson är en av seniorbridgens mes rutinerade medlemmar. Han har spelat sedan 1959 då han gick med i det som då hette ASEA:s bridgeklubb, och han har spelat regelbundet sedan dess.

– Det är ett fascinerande spel då man aldrig blir fullärd. Trots att man har spelat tusentals givar så är det ingen som är den andra lik, det är alltid något som skiljer och det gör ju att det heller aldrig blir tråkigt, säger han.

Hur har den här våren varit för dig?

– I början tänkte man inte på det så mycket då jag tänkte att det snart skulle dra igång igen, men det blev ju aldrig så. Det är först då jag har upptäckt vad det här betyder, säger han.

Vad är det du får ut av att komma hit fler gånger i veckan?

– Jag har spelat en del hemma på datorn nu under våren. Men det blir inte samma sak. Det är den sociala kontakten som är det viktiga, att få komma hit och prata med folk helt enkelt, och det är verkligen skönt att man har fått tillbaka det nu.