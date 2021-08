Med honom öppnades en dörr som gjorde världen större – Minnesord över Sören Andersson

Under 1960-talet turnerade han i folkparkerna varje sommar. Han skickade vykort från hela vårt avlånga land och mina vykortsalbum fylldes snabbt. Min morbror spelade in grammonfonskivor och fick vara med på tv flera gånger. Han programledde fäbodaftnar och midsommarfiranden i Säterdalen, trivselträffar i Skedvi hembygdsgård och liknande träffar i Orsa. Där uppträdde de svenska artister som vid tiden var mest i ropet. Med honom öppnades en dörr som gjorde världen större. Lite märkvärdigt var det att ha honom som morbror. Alla dessa fäbodaftnar som jag fick följa med på då vi i hans bil gled ner i Säterdalen via polisbacken. På den tiden var det inte allmän bilåkning i Säterdalen och de som fick ta bilen ner där åkte via polisbacken. Då kändes det att något utöver det vardagliga var på gång och att med min morbror var det något extra. Nu har han givit sig ut på sin sista turné. Vi som är kvar kan fortfarande med glädje sjunga hans sånger, bland annat ”Det kryllar av kullor”, ”Mulliga Mia Maräng” och ”Sveriges elektriska ståltrådsorkester”.

Frid över hans minne.

Pia Johansson, systerdotter