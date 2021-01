Med brinnande ord – ny bibel visar vår kristna kulturhistorias skatter

På en teologisk konferens för några år sedan, där temat var dialog mellan katoliker och protestanter, fick jag tillfälle att lyssna till en amerikansk teolog vid namn Bruce McCormack. Oftast är denne man diplomatisk och nyanserad men vid ett tillfälle blev katolikernas annorlundaskap alltför svårsmält för honom och han utbrast: “Det kristna livet måste väl handla om något mer än att bara fira mässa? För katolikerna börjar och slutar allt med mässan. Er inställning är helt obiblisk!”

Nu är det ju helt sant att mässan är oerhört central i katolsk kristendom; katekesen beskriver den heliga måltiden som “sammanfattningen av och höjdpunkten på vår tro.” Den vördnad och helighet som omger mässan brukar väcka respekt från protestantiska betraktares håll men det är också sant att mässan utgör en stötesten i den ekumeniska dialogen. Vad som krävs för att mässan ska räknas som giltig, vem som får fira den, vem som anses “värdig” att ta emot sakramentet, hur begreppet Kristi kropp ska uppfattas: allt detta utgör fortfarande olösta frågor i katolsk-protestantisk dialog.

På ett annat område har dock den katolska kyrkan definitivt närmat sig allmänprotestantisk kristendom. Vissa bedömare menar till och med att denna utveckling kan uppfattas som en blinkning till Martin Luther; att den gamle tysken faktiskt delvis hade rätt i sin kritik och att den katolska kyrkan gav honom ett senkommet erkännande. Vad jag syftar på handlar om bibelns betydelse. Efter Andra vatikankonciliet (1962 - 1965) fick bibeln tveklöst en mer central roll och även lekfolkets uppgift att läsa bibeln, privat och i mässan, betonades. Före konciliet var det enbart diakoner och präster som fick läsa i mässan och det skedde inte på folkspråken. Efter 1960-talets reformer har det dock blivit självklart att vanliga katoliker medverkar med läsningar ur Gamla testamentet och Nya testamentets brev. I den ovan nämnda katekesen finns också uppmaningar om att alla kristustroende privat bör studera bibeln. Även om vissa helgon redan för mycket längesedan kanske hade en liknande uppfattning, exempelvis bibelöversättaren Hieronymus, har bibeln historiskt sett uppfattats mera kollektivt; den är kyrkans bok som ska studeras och förklaras av kyrkans män.

Den första mekaniskt tryckta bibeln på engelska utkom 1526, i översättning av Luthers vän William Tyndale. 6000 exemplar smugglades in i England men dessa biblar var främst avsedda för präster. På grund av sin storlek och höga pris nådde den inte ut till den breda allmänhetens hem. En annan faktor som bidrog till att inte så många läste Tyndales bibel var de drakoniska straff som drabbade många av dess läsare. Översättaren Tyndale själv, liksom många andra, bestraffades med döden.

1553 äntrade den katolska drottningen Mary Tudor (Maria I) tronen vilket innebar ett bakslag för reformationen i England. Konstitutionellt var hon den engelska kyrkans högsta ledare även om hon något motsägelsefullt också bejakade påvens överhöghet. “Bloody Mary” gav order om att alla biblar på engelska skulle tas i beslag och brännas. Omkring 280 översättare, förkunnare och reformatorer slutade sina dagar på bålet och andra dog i fångenskap. Dessa händelser fick över 800 protestantiskt sinnade att lämna landet. Av dessa hamnade många i Genève, där de engagerade sig i ett ambitiöst bibelöversättningsprojekt. Den mest framstående översättaren var William Whittingham (omkring 1524-1579) som ledde ett team vars arbete resulterade i den så kallade Genèvebibeln.

För eftervärlden är det annan engelsk bibel som blivit betydligt mera känd och spridd, nämligen King James Version (1611). De principer för översättning som King James bygger på kommer dock från den drygt 50 år äldre Genèvebibeln. Den första versionen utkom 1560 och är unik på många sätt. Det var den första översättning till engelska som helt baserades på originalspråken istället för omvägen via latinet. Genèvebibeln var den första engelska bibel med kapitel och versindelning. Den har också kallats världens första studiebibel genom sina 1000-tals kommentarer, förklaringar och parallellhänvisningar, snyggt uppradade i den nedre marginalen. Under sent 1500-tal trycktes en pocketversion av Nya Testamentet, som endast var sju cm hög. Priset för den senare har uppskattats till en veckas lön (för en arbetare) vilket bidrog till dess popularitet.

Språket är uttrycksfullt och levande och har influerat storheter som William Shakespeare och John Milton. Pilgrimerna som korsade Atlanten och grundade kolonier, både 1611 i Jamestown och 1620 i Plymouth, förde med sig Genèvebiblar. Dessa biblar kom snart att tryckas i stora upplagor i den Nya världen. I samband med ett reformationsjubileum i början av 2000-talet gjorde amerikanska presbyterianer en insamling för att framställa en ny version av Genèvebibeln. Språket är mycket varsamt bearbetat och förvånansvärt enkelt att förstå för en nutida läsare.

En annan version av bibeln, som alldeles nyligen blivit mycket populär, heter Word on Fire Bible. Den är utgiven av ett katolskt apostolat under ledning av en biskop i Los Angeles vid namn Robert Barron. I fokus för Word On Fire finns dialog med kulturen, en stark och genomtänkt närvaro på nätet och evangelisation. Den katolska kyrkan växer fortfarande på det globala planet även om andelen aktiva katoliker i många västliga länder minskat kraftigt på senare tid. Word on Fire jobbar mycket medvetet med att göra unga katoliker mera medvetna och aktiva i sin trosutövning, inte minst genom predikningar på nätet.

Ett annat utmärkande drag är den strategi som påve Franciskus kallar Via Pulchritudinis, vilket handlar om att utgå från allt det vackra i kyrkans historia och konstskatt. Word On Fire har visserligen mött kritik från en del håll för att inte tala tillräckligt ofta och tydligt om katolska käpphästar som skärselden och sexualmoral men hursomhelst har fokuseringen på det konstnärliga fått ett stort kulturellt genomslag. Försäljningssiffrorna för deras nya bibel är en indikator; den exklusivaste versionen, tryckt på papper från Grycksbo i Dalarna och med tyskt skinnband, lanserades i maj 2020 men har redan sålt slut i två stora upplagor.

Till att börja med utkom evangelierna med förklaringar och kommentarer från helgon och kyrkofäder. Denna bibel är knappt 600 sidor tjock och en stor del av utrymmet upptas av vackra återgivningar av exempelvis Caravaggio, Rafael och Monets verk, kombinerat med förklaringar av hur Guds ord tolkats av konstens mästare. Så småningom kommer liknande utgåvor för andra delar av bibeln.

När pandemin gör det omöjligt för de flesta katoliker (och andra kristna) att samlas till mässor och andra gudstjänster kan bibelläsning hemma bli en tillfällig ersättning och alternativ. En längtan efter konkret gemenskap med systrar och bröder i kyrkan, och en hunger efter mässans bröd och vin, kan uppmuntra till att biblar dammas av och texterna börjar leva på nytt. Att läsa bibeln i en ny översättning, eller kanske på ett annat språk, kan göra att gamla och välbekanta texter talar på nya sätt.

I "Word on Fire"-bibeln finns kommentarer om historiens konstskatter, exempelvis Caravaggios “Kvällsvarden i Emmaus” (1606). Bibeln är tänkt att ge näring åt själen precis som ett vackert konstverk. I den nämnda målningen finns en tom plats, i åskådarens blickfång. Maten är placerad överdrivet nära bordets kant och konstnären verkar inbjuda oss att våga smaka något. Hela projektet med en bibel som bejakar den sakrala konsten kan sägas vara genomsyrat av en katolsk princip; att Gud inte bara kommunicerar sina budskap till människors öron utan också lika mycket till våra ögon.

Daniel Berg

Katolik, teolog och gymnasielärare i religionskunskap