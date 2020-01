Mc-föraren hade 1,77 promille vid krock – döms till fängelse

Han hade kommit till Älvdalen redan dagen innan händelsen och då använt kokain. Mannen drack mycket alkohol under fredagen och sent in på natten och fortsatte sedan drickandet (öl) under lördagen.

I förhör har mannen berättat att han inte kände sig märkbart berusad när han satte sig på motorcykeln och körde mot motorfesten.

När han körde ifrån campingen gasade han på för att göra en omkörning. Allt gick bra, menar mannen, fram till olyckan.

Den tilltalade säger sig ha sett den bil hade körde in i men missat att den blinkade och höll på att svänga.

Alkoholkoncentrationen uppmättes under eller efter färden till 1,77 promille i blodet. Det fanns även narkotikaklassat preparat i blodet vid olyckstillfället.

Åklagaren menade att den tilltalade varit mycket oaktsam i sitt körsätt.

Under färdens ska mannen gjort ett antal vågade omkörningar av flera bilar i hög hastighet innan det tog stopp i samband med kollisionen. Mannen körde även motorcykeln i fel körfält vid ett par tillfällen.

Den tilltalade har erkänt samtliga brott och medgett skadeståndsyrkandet.

Påföljden blir fängelse i tre månader. Mannen ska även betala ett skadestånd på 8 391 kronor.