Max Eskilsson: Valfrihet, p-avgifter och vildar – spännande politikhöst i Borlänge

Vi går mot den kyligare halvan av året. På ett politiskt plan kan däremot Borlängehösten bli riktigt het.

Efter valet 2018 förhandlade S, MP, Ofa, C, och L fram ett handlingsprogram med 100 punkter för mandatperioden. För C och L lär en punkt, i kapitlet om omsorg, ha varit särskilt central när de landade i att gå in i en koalition som innebar fortsatt S-styre: Införandet av valfrihet i kommunen.

En utredning tillsattes 2019 men den har dragit ut på tiden med hänvisning till pandemin. Av allt att döma läggs det konkreta förslaget om införande av valfrihet fram i höst.

I den lokala debatten är frågan på samma gång djupt ideologisk och rätt teknisk. En återkommande fråga har varit huruvida en reform i Borlänge skulle vila på lov, lagen om valfrihet – eller lou, lagen om offentlig upphandling.

I våras togs ett inriktningsbeslut om det senare. Det som så småningom presenteras lär förmodligen vara en rapport om hur kommunen genom offentlig upphandling kan låta privata aktörer erbjuda äldreomsorg, som alternativ – både för äldre och arbetare – till den egna kommunala verksamheten.

Återkommande har partier i opposition, i huvudsak SD, varit skeptiska mot en variant som inte är renodlat lov-baserad. På andra sidan ringhörnan har V stått, som motsatt sig reformen oavsett format. Och trotsigt fortsatt tala om kommunens lov-utredning, trots att den inriktningen aldrig har slagits fast.

Valfrihet i äldreomsorg, även om det sker genom upphandling för att därefter utvärderas, skulle vara stort och bra för Borlänge.

Att utredningen tagit tid kan vara väntan värd. Förhoppningsvis blir det ett frihetligt och vasst förslag som läggs fram. Som ledarredaktionen konstaterat tidigare vore detta på tiden för Borlänge – men "om det förslag som till slut presenteras visar sig vara för tandlöst finns all anledning att anklaga S för brutet löfte." (2100310.)

Stor förändring kan också vara på gång på ett annat lokalt område. Här är det dock mer tveksamt om det vore till det bättre.

I september väntas ett beslut om att höja parkeringsavgifterna i centrum att tas.

I dag kostar det en krona i timmen under de första två timmarna på de flesta centrala parkeringar. Inte heller vid längre parkeringstillfällen tickar det iväg kraftigt. Då kan det handla om 10 respektive 20 kronor i timmen.

Det låter fint och logiskt men möjligtvis hade alternativet varit bättre

Men om samhällsbyggnadsnämndens förslag antas i fullmäktige i september kommer den nya avgiften att bli 10 kronor i timmen upp till fyra timmar – därefter 20 kronor.

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Ronny Beyer (S) har uttalat sig i ett inlägg på kommunens hemsida: "Vi har förståelse för att förändringarna kan upplevas negativt av en del, men hoppas på att det långsiktiga resultatet kommer att uppskattas". (210618.)

Hur kommer partierna att positionera sig – och förhålla sig till varandra?

I samma veva lyfte kommunalrådet Elina Brodén (MP) i tidningen fram höjningen som en betydande del av att satsa på miljön:

"Parkeringsavgifterna är ett viktigt styrmedel för om man väljer att ta bilen eller inte. Just nu kostar parkeringarna mer än vad vi får in och det är inte riktigt rätt" (210506.)

Visst går det att resonera om var gränsen mellan subventioner och service genom inbetalad skatt går – liksom vikten av en miljöaspekt . Samtidigt kan effekterna av avskräckande höga p-avgifter bli förödande för Borlänges stadskärna.

En stor del av handeln sker på större handelsplatser utanför centrum, som Norra Backa och Kupolen. På dessa parkeringar, som inte är kommunala, är det gratis att parkera.

För att få till ett levande Borlänge i framtiden är det avgörande att även stadskärnan blir attraktiv och lättåtkomlig.

Kommunen ringar på sin hemsida in det som en styrka med "tydliga och enhetliga parkeringsavgifter och tidsregleringar". Det låter fint och logiskt men möjligtvis hade alternativet varit bättre: Differentierade taxor utifrån drivmedel på fordonet.

Enligt beräkningar kommer höjningen innebära nya miljonintäkter för kommunen. Detta är intressant – vill styret både äta och ha kvar kakan?

Om intresset för att parkera i centrum nu blir så populärt, kvarstår då inte samtidigt det bilbehov kommunen hoppas kunna mota i grind?

Och om färre faktiskt parkerar kan stora intäkter utebli – vilket på samma gång blir ett slag mot centrumhandeln.

Dessa två sakpolitiska frågor lär prägla den kommunpolitiska hösten. På ett mer övergripande plan finns fler aspekter att hålla ögonen på. Valet närmar sig. Hur kommer partierna att positionera sig – och förhålla sig till varandra?

Inte minst vildarnas agerande kommer vara värt att hålla ögonen på. Förmodligen kommer Agneta Nyvall och Bo Bjurman – som båda lämnat M men sitter kvar som oppositionsråd respektive fullmäktigeledamot – att försöka profilera nystartade partiet Ny framtid på allvar.

Det var ett förvirrande framträdande.

Icke att förglömma i sammanhanget: Trixaren Kenneth Persson. Efter flera turer och avslöjanden kring jäv fick han så till slut lämna ett antal uppdrag. I kommunfullmäktige sitter han dock kvar och i mars tog det hela en ny vändning. Persson presenterades som ny medlem i V.

Som vilde höll han först låg profil – han närvarade inte ens alltid vid alla möten med kommunfullmäktige. Vid junisammanträdet tog han desto större plats.

Det var ett förvirrande framträdande. Persson verkade absurt nog försöka distansera sig från sig själv – genom att i budgetdebatten tala om sina tankar efter att ha lämnat "fullmäktige" och "politiken". Men, som ledarredaktionen poängterade då, var det verkligt märkliga att han talade om vikten av samverkan mellan kommunen och Röda korset. Där Persson numera sitter som ordförande. Detta nämndes inte.

Var juniframträdandet en försmak av nya oklarheter kring Persson som väntar?

Efter årsskiftet är det valår. Men redan i höst lär den politiska temperaturen bli hög i Borlänge.