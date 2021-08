Max Eskilsson: Förlorade studentår, tappad framtidstro – inte en termin distansundervisning till

Sommar övergår i höst. För studenter brukar det innebära känslan av nystart. Dags att åter möta kurskamrater och lärare. Eller för nyantagna; En förväntansfull tid där helt nya intryck och erfarenheter väntar.

Men coronapandemin slog dock till och påverkade – liksom så många andra miljöer i samhället – lärosätena. Sedan mitten av mars i fjol har distansundervisning varit utgångspunkten för Högskolan Dalarna.

Osäkerheten blev det nya normala. Förra sommaren uppmanades studenter vid program som vanligtvis var campusbaserade att åtminstone vara beredda på fysisk undervisning. Samtidigt var planeringen, från lärosätets sida, gjord utifrån distansvariant.

Så blev det. Distansprincipen kvarstod ett år till. Visst, vissa moment har sedan ett och ett halvt år genomförts på plats men i stort har studierna varit nätbaserade. I vintras var cirka 85 procent av examinationstillfällena förlagda till den digitala världen.

Vad gäller då inför denna höst? Smittspridning pågår fortfarande. Däremot har flera restriktioner hävts.

Dessutom tuffar vaccineringen på. I Dalarna har nu 83 procent av den vuxna befolkningen fått en första dos vaccin. När det gäller den andra sprutan är täckningsgraden 60 procent.

Men medan gymnasieelever äntligen får återgå till på-plats-undervisning är processen av någon anledning mer snårig för lärosätena.

En någorlunda rapp återgång till normal undervisning denna terminsstart borde inte ha varit omöjligt. Från den 1 juni upphörde den nationella rekommendationen om distansundervisning för gymnasie- och högskoleundervisning.

Men medan gymnasieelever äntligen får återgå till på-plats-undervisning är processen av någon anledning mer snårig för lärosätena.

Studenter vid Högskolan Dalarna välkomnas vid månadsskiftet till en "nätbaserad välkomstceremoni" och "ambitionen är att högskolans undervisning senast under november 2021 är i sin ordinarie form igen", står det på högskolans hemsida.

Vad nu det innebär. Bortåt årsskiftet en del fysiska moment? För en hel del personer? Kanske?

Till tidningen sa vice rektor Jonas Tosteby i veckan:

"Förändringar i lättnaderna för distansstudier kom relativt sent så därför är det väldigt mycket som är planerat för nätbaserade studier under första läsperioden. Så därför kommer vi initialt att undervisa nätbaserat sen kommer vi successivt under andra halvan av hösten att vara mer på plats."

Visst, logistik och planering är ett pussel i sig. Besked från statligt håll kan komma plötsligt och kan i sin tur behöva tolkas lokalt. Men om gymnasier kan ställa om snabbt borde rimligen lärosäten kunna göra det.

Vid större lärosäten som universiteten i Lund respektive Uppsala planeras för fysiska sammankomster för nya studenter. I veckan inledde studentkåren vid Högskolan i Jönköping en insparksvecka. (JP 19/8).

Formellt är Sveriges lärosäten fristående myndigheter. Däremot framhöll högskole- och forskningsminister Matilda Ernkrans (S) nyligen att hon fått signalen att ambition var campusundervisning "så fort som möjligt" på alla håll. (TT 210812).

Vad det konkret betyder är en öppen fråga. Så fort det är praktiskt hanterbart eller så fort det känns som att läget är under tillräcklig kontroll?

Högskolan Dalarna måste, liksom landets lärosäten i stort, se till att inte dra ut på den distansbaserade normen längre än absolut nödvändigt.

Hälsa och säkerhet är viktigt, för såväl studenter som personal.

Vissa kurser är i grunden distansbaserade och de kan fylla en funktion. Den dominerande del kurser som tillfälligt förlagts till datorn snarare än föreläsningssalen utgör en helt annan fråga.

En rapport från Universitetskanslerämbetet har visat att den sociala snedrekryteringen förstärktes under coronapandemins första fas: Studenter vars föräldrar saknade akademisk utbildning lämnade påbörjade studier i högre utsträckning.

Men till hälsa hör också ungas insteg i vuxenlivet och framtidstro.

Hälsa och säkerhet är viktigt, för såväl studenter som personal. Vid seminarier, föreläsningar, tentor – och inte minst renodlat sociala aktiviteter – behöver avstånd hållas och det är rimligt att tills vidare begränsa hur många som befinner sig på samma yta samtidigt.

Men till hälsa hör också ungas insteg i vuxenlivet och framtidstro. Studentlivet är så mycket mer än inläsning och inmatning av resultatet. Det studiesociala är en central del av utbildningen.

Att lära känna andra studenter och lärare på riktigt. Få sitta i ett rum tillsammans, resonera och ta in. En miljö som inte är exakt samma som hemmet, där bara flikar i webbläsaren utgör gränsen till den privata sfären.

För att inte tala om hur mångas motivation brister när hemmamiljön ska utgöra både seminariekammare och sovrum.

Det finns starka skäl att agera snabbt. Digital undervisning är ett utmärkt alternativ – när det är motiverat. Men lärande, umgänge och personlig utveckling på plats är för de allra flesta det allra bästa.