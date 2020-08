Max Eskilsson: Dalfolk ska inte behöva väckas av hög musik

För Dalarna brukar sommar innebära motorträffar. Så även i år – även om flera evenemang ställts in på grund av corona. Att spontan cruising ändå blir av är, med tanke på pandemin, olyckligt. Men de stora bilsamlingarna aktualiserar också en mer principiell fråga: Hur får vi bukt med sömnrubbande hög musik från bilar?

Nyligen gjorde Jonny Jones (C), kommunstyrelsens ordförande i Rättvik, ett utspel om att tydligare lagstiftning behövs för att bilister, vars stereoanläggningar stör närområdet, ska kunna bötfällas. "Vi får in oerhört mycket klagomål om störande ljud under tider på dygnet då det ska vara tyst" berättar han och menar att detta är ett ökande problem (P4 Dalarna 200729).

Rent konkret verkar polisen sakna tillräckliga verktyg. Det formella ansvaret för oljuden blir ofta svårt att bevisa eftersom musik kan styras trådlöst. "Med nuvarande lagstiftning måste vi veta vem som höjer volymen på stereon för att kunna lagföra någon för brottet. Men det kan vara vem som helst i en bil med exempelvis 5 personer så länge man har Bluetooth på telefonen" förklarar Rättviks kommunpolis Anders Modén (tidningen 200730).

I ljuset av detta är Jonny Jones poäng om ett mer strikt ägaransvar för bilar (SVT Dalarna 200727) intressant. Det ligger också i linje med ett förslag från Dalarnas riksdagsledamot Carl-Oskar Bohlin (M).

Förra året skrev Bohlin en riksdagsmotion om "stora och specialbyggda högtalaranläggningar" och hur det i Dalarna "blivit ett stort problem att ägare till dessa ljudsystem under den varma delen av året spelar upp ljud hela nätter igenom på en sådan nivå att ljudet blir hälsovådligt flera hundra meter bort". Hans slutsats var att just ett straffansvar för fordonsägaren vid situationer som dessa, med undantag för om en bil exempelvis anmälts stulen, borde utredas.

För Dalarna vore detta välkommet. Även om utvecklingen tycks ha gått längst i Rättvik förekommer bilträffar runtom i hela länet – liksom nattsömnsförstörande musik. En helg i maj larmade flera falubor, liksom boende i bland annat Borlänge och Säter, om störande ljud från bilar (tidningen 200502). Tidigare har det rapporterats om samma problem i Mora (tidningen 161030) och Avesta (P4 Dalarna 171230). Häromåret hade Orsa under lång tid haft så stora problem med störande bilmusik att man såg över lokala ordningsföreskrifterna (tidningen 161231).

Under rätt former kan musik och bilträffar vara en positiv, glädjefylld kombination. Och i mångas ögon kan brott där man stör ordningen med musik framstå som ett närapå bagatellartat område jämfört med mycket annat. Men dånande ljud, inte minst nattetid, är ett reellt bekymmer. När sömn och lugn rubbas påverkas också vår hälsa.

Ett tydligare ägaransvar lär inte i sig råda bot på detta oskick. Den som respektlöst spelar alltför hög musik tänker inte i första hand på lagtextformuleringar. Däremot skulle det inskärpa allvaret – vilket kan leda till viktiga attitydförändringar. Politiken gör helt rätt i att ta ton mot störande hög bilmusik.

